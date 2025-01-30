Kalbi Yüzünden Apar Topar Ameliyata Alınan Oyuncu Elvin Levinler Doktorunun Uyarısını İlk Kez Açıkladı!
Kalbi Yüzünden Apar Topar Ameliyata Alınan Oyuncu Elvin Levinler Doktorunun Uyarısını İlk Kez Açıkladı!
Geçen hafta yaptığı hastane paylaşımıyla yürekleri ağızlara getiren Elvin Levinler apar topar ameliyata alındığını açıklamıştı. Oyunculuk kariyerinin ardından şimdilerde adından sosyal medya paylaşımları ve influencer kimliğiyle bahsettiren Levinler sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
Geçtiğimiz haftalarda babasını kaybettiğini paylaşan isim iyi olduğunu dile getirmesinin ardından kalp rahatsızlığının nedenini de ilk kez açıkladı! Günde birkaç kez içtiği içecek yüzünden doktoru tarafından uyarıldığını söyleyen ismin açıklamasına gelin birlikte bakalım!
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Yıllar önce ekranlarda başlayan oyunculuk kariyeriyle belli bir tanınırlığa kavuşan Elvin Levinler'in adını daha önce 'Alemin Kıralı', 'Salih Kuşu', 'Babam Sınıfta Kaldı' ve 'İnadına Aşk' gibi dizilerde görmüştük.
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Şimdilerde oyunculuk yerine sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edinen ve kendini gösteren Elvin Levinler geçtiğimiz hafta sağlık sorunuyla gündeme geldi.
Kalbinden geçirdiği operasyonla takipçilerini endişelendiren Levinler paylaşımları sırasında yer verdiği "Ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim" ifadeleriyle merak uyandırmıştı.
Son olarak "iyiyim" paylaşımı yaparak sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi veren Elvin Levinler kalbinden geçirdiği rahatsızılığının ardından doktorunun önerisini ilk kez açıkladı!
"Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin' dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi. Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri." şeklinde konuşan isim doktorunun uyarısını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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