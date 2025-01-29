Teoman 12 Yaşındaki Kızı Zeyno'yla İlişkisini Soran Muhabire Çok Konuşulacak Babalık Açıklamalarında Bulundu!
Teoman 12 Yaşındaki Kızı Zeyno'yla İlişkisini Soran Muhabire Çok Konuşulacak Babalık Açıklamalarında Bulundu!
Hem şarkıları hem sahneleri hem de açıklamalarıyla adından bahsettiren Teoman bu sefer çok konuşulacak açıklamlara imza attı. Aile yaşantısı dışında özel hayatına dair pek çok açıklamada bulunan Teoman'a kızı Zeyno ile ilişkisi soruldu! 12 yaşına giren kızı Zeyno ve babalık hakkında konuşan isim yine sosyal medyaya damga vurdu. Gelin ne demiş birlikte bakalım...
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Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri olan Teoman, magazin gündeminde yaptığı açıklamalarla düşüyor, zaman zaman bu açıklamalara akıl sor ermiyor.
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Konserlerinden tutun da mizah anlayışına kadar sosyal medyaya her defasında damga vuran isim özel hayatından çok kadınlarla olan ilişkileriyle gündeme geliyor.
Teoman'ın 15 senelik aşkı Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno magazin manşetlerinden uzak kalsa da zaman zaman kendisine soruluyor.
Muhabirlerin babalıkla ilgil sorularını yanıtlayan Teoman "Baba olmak için evliliği düşünür müsünüz?" sorusuna verdiği "Bela mı arıyoruz? Bu saatten sonra ben hayatımı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Kendimi hiçbir konuda yormaya çalışmıyorum" cevabıyla yine kitabın ortasından konuştu.
"Sizi çok kızınızla görmüyoruz. Nasıl bir baba kız ilişkiniz var?" sorusuna "Çocukları anneler büyütüyor aslında, babanın pozisyonu o kadar da şey değil. Daha güven verme üzerine, pek bir numara yok bende o açıdan" şeklinde cevap veren Teoman yine adından bahsettirdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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