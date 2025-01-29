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İhanet mi Var? Barack Obama'nın Jennifer Aniston'la Aşk Yaşadığı İddiaları Gündemde Bomba Etkisi Yarattı!

İhanet mi Var? Barack Obama'nın Jennifer Aniston'la Aşk Yaşadığı İddiaları Gündemde Bomba Etkisi Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2025 - 10:41

InTouch dergisinin Ağustos ayı kapağında yer alan Jennifer Aniston ve Barack Obama hakkında şok bir iddia gün yüzüne çıktı. Michelle Obama'nın ihanete uğradığı hakkında çıkan haberlerin ardından ortaya atılan ilişki iddiası magazin gündemine bomba gibi oturdu! Obama çifti evliliğin bittiğine dair haberler hakkında henüz bir yorum yapmazken ünlü oyuncunun dahil olduğu iddialar kafaları bir hayli karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Michelle Obama ikilisi bir zamanların gıptayla bakılan çiftlerinden birisiydi hatırlarsanız. Fakat Obama çifti son zamanlarda akılalmaz iddialarla karşı karşıya kalıyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Michelle Obama ikilisi bir zamanların gıptayla bakılan çiftlerinden birisiydi hatırlarsanız. Fakat Obama çifti son zamanlarda akılalmaz iddialarla karşı karşıya kalıyor.

The Daily Beast'in haberine göre, son zamanlarda ilişkilerinde çalkantılar olduğu sezilen çift Michelle Obama'nın Jimmy Carter'ın cenazesine ve Başkan Donald Trump'ın yemin törenine katılmamasıyla iddiaları kuvvetlendirdi.

The Daily Beast'in haberine göre, son zamanlarda ilişkilerinde çalkantılar olduğu sezilen çift Michelle Obama'nın Jimmy Carter'ın cenazesine ve Başkan Donald Trump'ın yemin törenine katılmamasıyla iddiaları kuvvetlendirdi.

Boşanacakları söylenen fakat henüz herhangi bir açıklama yapmayan Obama çifti hakkında geçtiğimiz günlerde ABD basının ortaya attığı aşk iddiası ise resmen günemde bomba etkisi yarattı.

Boşanacakları söylenen fakat henüz herhangi bir açıklama yapmayan Obama çifti hakkında geçtiğimiz günlerde ABD basının ortaya attığı aşk iddiası ise resmen günemde bomba etkisi yarattı.

Eski Senatör John McCain’in kızı ve siyasi yorumcu Meghan McCain de boşanma iddialarını doğruladı.

Yazar ve fenomen Jessica Reed Kraus'un iddialarına göre Barack Obama'nın ünlü bir isimle aşk yaşadığı söylendi.

Yazar ve fenomen Jessica Reed Kraus'un iddialarına göre Barack Obama'nın ünlü bir isimle aşk yaşadığı söylendi.

Kraus, "Jennifer Aniston'ın adının Barack Obama ile anıldığını" iddia ederken ikilinin ilişkisi olduğuna dair söylentilerin yayıldığını aktardı.

Kraus, "Jennifer Aniston'ın adının Barack Obama ile anıldığını" iddia ederken ikilinin ilişkisi olduğuna dair söylentilerin yayıldığını aktardı.
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Obama çifti henüz boşanma hakkında ya da aşk iddialarıyla ilgili konuşmayı reddederken Aniston geçtiğimiz aylarda katıldığı bir şovda iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Obama çifti henüz boşanma hakkında ya da aşk iddialarıyla ilgili konuşmayı reddederken Aniston geçtiğimiz aylarda katıldığı bir şovda iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Programda "Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum" şeklinde konuşan Aniston, sessiz kalmanın söylentileri arttırdığını söyleyerek Obama için endişelendiği itiraf etti.

Programda "Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum" şeklinde konuşan Aniston, sessiz kalmanın söylentileri arttırdığını söyleyerek Obama için endişelendiği itiraf etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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