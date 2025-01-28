X Kullanıcısının Güzellik Standartlarını Yerip Nehir Erdoğan'ın Estetiksiz Haline Düştüğü Tweet Gündem Oldu!
X Kullanıcısının Güzellik Standartlarını Yerip Nehir Erdoğan'ın Estetiksiz Haline Düştüğü Tweet Gündem Oldu!
Yabancı Damat dizisindeki Nazlı rolüyle hafızalara yerleşen Nehir Erdoğan yıllardır sektörde kalmayı başarmış isimlerden biri. Dönemin en popüler dizilerinden biri olan Yabancı Damat'ta yakaladığı ün ve güzelliğiyle adınan bahsettirmeye devem eden isim 2000'li yıllara damga vurmuştu. Sana Söz, Fi, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi dizilerde yer alan Erdoğan geçtiğimiz sene 44 yaşına bastı. Ekranlar önünde yaş alan ismin Yabancı Damat sırasındaki güzelliğine bir X kullanıcısı tarafından parmak basılırken günümüz güzellik standartları da yerilmeye başlandı! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Özgür Çevik, Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Binnur Kaya gibi isimlerin rol aldığı Yabancı Damat dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız.
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Dizinin başrolleri olan Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik başarılarıyla büyük bir üne kavuşmuş, hatta hafızalara Yabancı Damat'ta canlandırdıkları "Nazlı ve Niko" karakterleriyle yerleşmişlerdi.
O döneme güzelliğiyle damga vuran Nehir Erdoğan yıllar içerisinde Sana Söz, Fi, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.
Kariyerine sunuculuk yaparak başlayan yıllar içinde de birçok yapımda yer almasıyla ekranların önünde yaş alan Nehir Erdoğan değişimiyle de bir hayli konuşuldu.
Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı da ünlü ismin geçmişteki görünüşüne ve değişimine attığı bu tweetle parmak bastı.
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Şimdilerde 44 yaşında olan güzel ismin Yabancı Damat dizisinde oynarkenki güzelliği övülürken şimdiki güzellik standartları da bir hayli gömüldü...
Diğer X kullanıcılarının yorumları da gecikmedi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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