Yeni Gelin mi Geliyor? Wanda Yüzünden Ailesiyle Birbirine Giren Icardi, China Suarez'i Görücüye Çıkardı
Yeni Gelin mi Geliyor? Wanda Yüzünden Ailesiyle Birbirine Giren Icardi, China Suarez'i Görücüye Çıkardı
Wanda Nara ve Icardi'nin evliliği geçtiğimiz sene ihanet iddialarıyla çalkalanmış ardından ikili on yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile yaptığı paylaşımın ardından ipleri kopartan Wanda ortalığı kaos yerine çevirmişti. Son zamanlarda yeni sevgilisi China Suarez'le yelken açtığı dolu dizgin aşkla gereken cevabı Wanda'ya veren Icardi'den şok bir hamle geldi. Wanda Nara yüzünden ailesiyle arası açılan Icardi'nin China Suarez'le işleri ciddiye bindirdiği ve ailesiyle tanıştırdığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara ve Icardi aşkının üzerinden çok sular aktı, hatta ikili yeni aşklara yelken açtı bile bildiğiniz gibi. Oldukça sancılı geçen sürecin ardından ise ikilinin aldığı kararlar magazin dünyasında şok yaratamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 yıllık ilişkilerini bitirmelerinin ardından kısa süre içinde ihanet iddialarına karıştığı L-Gante ile yeni bir aşka başlayan Wanda Nara eleştirilerin hedefi olmuştu.
Icardi'nin Wanda'yı kolay kolay bırakmayacağını düşünen sevenleri ise geçtiğimiz haftalarda şok bir gelişme ile resmen dumura uğramıştı!
China Suarez'le aşkını cümle aleme duyuran Icardi yaptığı paylaşımlarla Wanda Nara'yı kudurturken kendisi de tahmin edersiniz ki karşı hamleyi geciktirmedi.
Birliktelikleriyle Galatasaray taraftarında bayram havası yaratan China Suarez ve Icardi ilişkilerine son gaz devam ederken ortaya çıkan görüntüler işlerin ciddileştiği iddilarını doğurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bildiğiniz gibi Icardi'nin Wanda ile birlikteliği aile ilişkilerinin de kötüye gitmesine neden olmuş, bu evlilik Icardi ve ailesi arasında soğuk rüzgarlar esmesine yol açmıştı.
Fakat Icardi'nin China'yla birlikteliği sadece taraftarda değil Mauro'nun ailesinde de şenlik havası yarattı! Icardi'nin China Suarez'i ailesiyle tanıştırdığı ve aradaki buzların erittiği iddia edildi.
Ayrıca Wanda'yı da takip eden bazı aile bireylerinin bu ziyaretin ardından Suarez'i takibe aldığı dikkatlerden kaçmadı!
Yeni gelin adayı aileye fazla mı çabuk kabul edildi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın