Yine Yerinde Duramadı: Icardi'nin China Suarez'le Mutluluğunu Kaldıramayan Wanda, Rapçi L-Gante'ye Geri Döndü
Yine Yerinde Duramadı: Icardi'nin China Suarez'le Mutluluğunu Kaldıramayan Wanda, Rapçi L-Gante'ye Geri Döndü
Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin adı bir süredir geçirdiği sakatlık ve özel hayatıyla manşetlere konu oluyor biliyorsunuz ki. Son dönemde toksik ilişkisini bitirip aşkı China Suarez'de bulan Icardi resmen gençleşirken Wanda ise yine bildiğiniz gibi. L-Gante isimli kendisinden 13 yaş küçük rapçiyle yaşadığı aşkla iplerin kopmasına neden olan Wanda Nara önce ayrılığıyla ardından da Icardi'ye geri dönmek istemesiyle gündeme gelmişti. Wanda Nara futbolcunun mutluluk pozlarına daha fazla dayanamamış olacak ki ex aşkına geri döndü!
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Wanda Nara ve Icardi aşkının bitmesinin üzerinden çok sular aktı, hatta anında hayatına geri dönen Wanda'ya Icardi de China Suarez'le başladığı ilişkiyi duyurarak ayak uydurdu.
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Rapçi L-Gante ile başladığı aşkı gözlere sokmasıyla gündeme oturan ardından da "Benim hayatım" paylaşımlarında bulunan Wanda çok geçmeden bu ilişkiden sıkılmıştı.
Icardi'ye ger dönme planlarını başlatan Wanda Nara önce rapçiden ayrılmış ardından futbolcuyla birlikte olan fotoğraflarını arşivden çıkartmıştı.
Fakat Wanda umduğunu bulamamıştı! China Suarez'le birlikteliğini duyuran ve mutluluğunu paylaşan Icardi o gün bugündür aşk dolu pozlarına devam diyor.
Bir süredir Galatasaray'la yollarını ayırdığı söylenen Icardi'nin karıştığı iddialara cevabı ise yine yeni yenge China Suarez verdi! Galatasaray formasını giyip arkaya Aşkın Olayım şarkısını koyan isim takıma desteğini göstermişti.
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Icardi'nin ne takımı ne de aşkını bırakacağını gören Wanda ise yine yerinde duramadı! Eski sevgilisi rapçi L-Gante'yle barışan Wanda "nispet" paylaşımını da eksik etmedi.
"Ben de yoluma bakarım" temalı paylaşımı şöyle bırakalım👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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