Son Zamanlarda Tutuklanarak Silivri Cezaevine Gönderilen İsimlere Berna Laçin'den İlginç Benzetme
Son Zamanlarda Tutuklanarak Silivri Cezaevine Gönderilen İsimlere Berna Laçin'den İlginç Benzetme
Gündemdeki olaylara dair açıklamalarıyla da adından bahsettiren Berna Laçin son zamanlarda sosyal medyadan gösterdiği tepkilerle manşetlere yerleşiyor.
Bolu'da yaşanan yangın faciası ve otel ücretine dair açıklamalarıyla gündem olan isim yine attığı tweetle konuşuldu. Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyada artan tepkilere şahit olmuşsunuzdur. Bundan bir süre önce de Kerimcan Durmaz ve Ümit Özdağ gibi isimler hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Berna Laçin'den Silivri Cezaevine gönderilen bu isimler hakkında ilginç bir benzetme geldi.
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2000'li yılların başında ekranlarda görmeye alışık olduğumuz simalardan biri olan Berna Laçin'i şimdilerde gündem hakkındaki yorumlarıyla sık sık anıyoruz.
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Sunuculuk kariyeriyle de adından bahsettiren ve attığı tweetlerle gündemdeki olaylara tepki gösteren Laçin son olarak Bolu'da yaşanan yangın faciasında ses çıkartan isimlerden olmuştu.
Bildiğiniz gibi son günlerde gündem epey bir kalabalık... Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ID Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım da geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınmış, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilerek hakkında tutuklanma kararı çıktığı öğrenilmişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 'cumhurbaşkanına hakaret' ve ' halkı nefrete sürükleme' suçlamasıyla gözaltına alınma ve tutuklanma süreci de gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Berna Laçin son zamanlarda tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen isimler hakkında "Doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" diyerek Nuhun Gemisi benzetmesi yaptı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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