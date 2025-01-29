Müjdat Gezen Hakkındaki Ölüm İddialarına Ateş Püsküren Uğur Dündar Ünlü İsimden Haber Getirdi
Müjdat Gezen Hakkındaki Ölüm İddialarına Ateş Püsküren Uğur Dündar Ünlü İsimden Haber Getirdi
Geçtiğimiz saatlerde usta isim Müjdat Gezen hakkında çıkan ölüm haberlerine tepki gösteren Uğur Dündar X hesabından paylaşım yaptı. Tiyatronun efsanelerinden biri olan Müjdat Gezen hakkında çıkan ölüm haberleri kısa sürede endişe yarattı. Gazeteci Uğur Dündar, Gezen hakkındaki haberlere ateş püskürürken ünlü isimden haber de getirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde YouTube'daki Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli programla adından bahsettiren usta isim son zamanlarda gündeme sansasyon yaratan açıklamalar ve olaylarla geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı yüzünden gösterisini iptal eden Müjdat Gezen hakkında hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı.
Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği yönündeki iddialara gazeteci Uğur Dündar'dan yanıt gecikmedi. Yalan haberlere ateş püsküren Uğur Dündar "Sahtekârlar şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım "Müjdat Gezen öldü" diye söylenti çıkarmışlar!" şeklinde haberlere tepki gösterdi.
Usta sanatçıdan haber getiren Dündar "Biraz önce kendisiyle konuştum. "Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum." dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum." ifadelerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın