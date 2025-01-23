Yangının Merkezindeki Otelin Gecelik Ücreti Gündem Olmuştu: Berna Laçin'den Çok Konuşulacak Sözler Geldi!
Yangının Merkezindeki Otelin Gecelik Ücreti Gündem Olmuştu: Berna Laçin'den Çok Konuşulacak Sözler Geldi!
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay esnasındaki yardım çığlıkları ve ihmaller gündem olurken otelde konaklayan müşteriler aileleriyle birlikte hayata veda etti. Gözaltı sayısı 11'e çıkarken ünlü isimler de günlerdir sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki vermeyi sürdürüyor. Olayın korkunç boyutlarının ardından Berna Laçin de yaptığı paylaşımla isyan etti. Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
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Bolu'da yer alan Grand Kartal isimli otelde 21 Ocak gecesi başlayan yangın 78 canın hayatını korkunç bir biçimde kaybetmesine neden olmuştu.
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Dünyada en çok kayıp veren otel yangınları listesine yıllar sonra yerleşen yangının boyutları dünya basınında yer alan haberlerle de bir kez daha anlaşılırken ihmaller kan dondurmuştu.
Facianın boyutları, kayıp veren ailelerin acıları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ortaya çıkan detaylar ünlü isimlerin de tepkilerine neden olmuştu.
86 milyonun yüreğini yakan felaketin ardından "Bu arada zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez kusura bakmayın da! Gidenler okumuş belirli bir yere gelmiş hali vakti yerinde insanlar sadece. Doktorlar, mühendisler, öğretim görevlileri vs… Çocukları yarı yıl tatilinde faydalı bir etkinlik içinde bulunsun diye , 1 sene önceden paket satın alırlar ve sene boyu o taksidi öderler." ifadeleriyle paylaşım yapan Berna Laçin kısa sürede X gündemine oturdu.
"Yurt dışında kayak tatili 10 kat daha lüks, güvenli ve yarı fiyatıdır. Ama vize alamadığı için insanlar bir süredir yurt içine mahkum kaldı o zaman da işte fiyatlar iyice coştu. Ha zengin ölse sevinmek de nasıl bir manyaklık seviyesi eziklik ve hasettir o da ayrı." ifadeleriyle sözlerini bitiren Laçin'in o paylaşımını şöyle bırakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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