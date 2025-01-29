Esra Erol'un Evlilik ve Boşanma Oranlarındaki Artış Hakkındaki Görüşleri Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
Esra Erol'un Evlilik ve Boşanma Oranlarındaki Artış Hakkındaki Görüşleri Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
Uzun yıllardır ekranlarda olan varlığını devam ettiren, Esra Erol şimdilerde Esra Erol'da isimli programıyla gündeme geliyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bir süredir magazin manşetlerine düşen Erol'u son olarak Müge Anlı ile yaşadığı polemikle anmıştık. Candaş Tolga'nın programına konuk olan Esra Erol boşanma ve evlilik hakkındaki görüşleriyle gündeme oturdu. Sosyal medyada tartışma yaratan Erol'un ifadelerine ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Esra Erol'u yıllardır ekranlarda sunduğu programlarla yakından takip ediyor ve sunuculuğunu yaptığı şovdaki haberlerle sık sık duyuyoruz.
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Esra Erol'da programıyla ekranlarda izlediğimiz Esra Erol Ekol TV'de ekranlara gelen Az Önce Konuştum'a konuk oldu.
Son olarak gündeme Müge Anlı'yla yaşadığı "Altın Kelebek" kaosuyla gelen Esra Erol programda ödül gecesiyle ilgili detaylardan da bahsetti.
Candaş Tolga Işık'ın "Evlilik oranlarının azaldığı, boşanma oranlarının uçtuğu?" sorusuna cevap veren Esra Erol açıklamalarıyla adından bahsettirdi.
Ünlü isim "İnsanlar daha fazla bireyselleşiyor. Bireyselleşmenin de tehlikeleri var. Herkes kendi içine dönünce, herkes sadece kendi isteklerinden bahsediyor. Kimse, biz kimiz? Biz neyiz? Ne kadarız? Ne yapacağız? Bu evliliği ayakta tutmak için neye ihtiyacımız var? sorusunu sormuyor. Bir uzlaşma kültürünü kaybettik." şeklinde düşüncelerini dile getirdi.
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Erol'un "Eskiden anne babamız bir bardak çayın şekeri için tartışıp "Ya hanım bir börek yap da yiyelim" diyerek barışırlardı. Şimdi kimsenin kimseye tahammülü yok" sözleri tartışma yarattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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