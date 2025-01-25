Oyuncu ve Influencer Elvin Levinler Kalbinden Geçirdiği Operasyon Sonrası Sağlık Durumunu Aktardı
Oyuncu ve Influencer Elvin Levinler Kalbinden Geçirdiği Operasyon Sonrası Sağlık Durumunu Aktardı
Oyuncu olarak başladığı kariyerini influencer olarak devam ettiren Elvin Levinler'i şu sıralar sosyal medya sayesinde yakından takip ediyoruz. Daha önce birçok popüler dizide yer alan Levinler'i şimdilerde gerek yoga gerekse seyahat videolarıyla görür olduk. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybettiğini paylaşan isim bugün hastanede yaptığı paylaşımla kalbinden operasyon geçirdiğini söyledi. 'Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum' ifadelerini kullanan ismin paylaşımlarına gelin birlikte bakalım...
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Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle tanınan ardından birçok yapımda rol alan Elvin Levinler'i şimdilerde influencer kimliğiyle konuşuyoruz.
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'Alemin Kıralı', 'Salih Kuşu', 'Babam Sınıfta Kaldı' ve 'İnadına Aşk' gibi yapımlarla adından bahsettiren isim şimdilerde yoga videoları seyahat paylaşımları ile sosyal medyaya damga vuruyor.
Geçtiğimiz saatlerde korkutan bir haberle gündeme gelen Elvin Levinler hastane odasındaki halini paylaşarak kalbinden yaşadığı sağlık sorununu takipçilerine duyurdu.
Hastaneden yaptığı paylaşımla kalbinden operasyon geçirdiğini söyleyen Levinler fotoğrafın üstüne "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" notunu düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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