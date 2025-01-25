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Eşref Rüya Dizisiyle Ekranlara Geri Dönen Çağatay Ulusoy'un Kendine Koyduğu Çalışma Saati Sınırı Dile Düştü!

Eşref Rüya Dizisiyle Ekranlara Geri Dönen Çağatay Ulusoy'un Kendine Koyduğu Çalışma Saati Sınırı Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.01.2025 - 00:26

Geçen sene Gaddar dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Çağatay Ulusoy yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu 'Eşref Rüya' dizisiyle Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Demet Özdemir'le paylaşan ve dizide Eşref'i canlandıran Çağatay Ulusoy şimdiden merak uyandırıyor. Geçtiğimiz saatlerde Akşam'ın haberine göre şok bir haberle gündeme gelen Çağatay Ulusoy X'in gündemine oturdu.

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'Eşref Rüya' dizisinde Demet Özdemir'le kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu Çağatay Ulusoy'u son olarak Gaddar dizisiyle gündemde görmüştük.

'Eşref Rüya' dizisinde Demet Özdemir'le kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu Çağatay Ulusoy'u son olarak Gaddar dizisiyle gündemde görmüştük.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu 'Eşref Rüya' dizisiyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak diziyle beklentiyi arşa çıkartan Çağatay Ulusoy bir ay önce aşk hayatındaki gelişmelerle de konuşulmuştu.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu 'Eşref Rüya' dizisiyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak diziyle beklentiyi arşa çıkartan Çağatay Ulusoy bir ay önce aşk hayatındaki gelişmelerle de konuşulmuştu.

Ocak sonunda sete çıkacak 'Eşref Rüya' dizisinden Birsen Altuntaş'ın haberine göre bölüm başı 3.5 milyon TL alacağı iddia edilen Çağatay Ulusoy'un çalışma saatlerine koyduğu sınır kısa sürede gündeme oturdu.

Ocak sonunda sete çıkacak 'Eşref Rüya' dizisinden Birsen Altuntaş'ın haberine göre bölüm başı 3.5 milyon TL alacağı iddia edilen Çağatay Ulusoy'un çalışma saatlerine koyduğu sınır kısa sürede gündeme oturdu.

Akşam'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy, setlerde 8 saatten fazla çalışmama kararı aldı. İddiaya göre sevgilisi Aslıhan Malbora'ya ve ailesine vakit ayırmak istediği söylenen Çağatay Ulusoy'un bu kararı X gündemine oturdu.

Akşam'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy, setlerde 8 saatten fazla çalışmama kararı aldı. İddiaya göre sevgilisi Aslıhan Malbora'ya ve ailesine vakit ayırmak istediği söylenen Çağatay Ulusoy'un bu kararı X gündemine oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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