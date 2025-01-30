300 Dairesi Bulunan Küçük Emrah'ın Evlerinden Kazandığı Aylık Kira Geliri Fakirliğinizi Yüzünüze Vuracak
300 Dairesi Bulunan Küçük Emrah'ın Evlerinden Kazandığı Aylık Kira Geliri Fakirliğinizi Yüzünüze Vuracak
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/emrahi...
Akşam'ın haberine göre, şarkıcı Emrah'ın kiralardan elde ettiği aylık gelir tutarı ağzıları açık bıraktı. Gayrimenkul kralı şarkıcının 300 dairesi olduğu söylenirken aylık gelirinin ise 10 milyon TL olduğu iddia edildi. Birçok ünlü isim gibi yatırım yapan şarkıcının sadece kiralardan elde ettiği tutar duyanları dumura uğrattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi şarkılarla adından bahsettiren şarkıcı Emrah çoğumuzun hayatına Küçük Emrah rolüyle girmişti.
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Yıllar boyunca seslendirdiği parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan isim son günlerde gündeme dudak uçuklatan servetiyle gelmeye başladı.
Birçok ünlü isim gibi gayrimenkule yatırım yapan hatta kendine adeta gayrimenkul krallığı kuran Emrah'ın yaklaşık 300 dairesi olduğu iddia edildi.
Daha önce de yatırımlarıyla konuşulan ismin kira değerleri yüksek olan Bodrum ve İstanbul'da birçok dairesi bulunduğu söylenirken bu dailerden kazandığı aylık gelir ise ağızları açık bıraktı!
Akşam'ın haberine göre, dairelerden 10 milyon TL değerinde aylık gelir elde ettiği iddia edilen Küçük Emrah'ın 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı verdiği ve aylık gelirinin 400 bin TL olduğu söylenmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Cimrinin teki bu, hastalığını bile vermez kimseye o derece cimri, cimriliği yüzünden çocukluk arkadaşımla bile alakayı kestim, cimrilere tilt oluyorum
adam olmadıktan sonra neye yarar