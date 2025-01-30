Bu İkinci Pişti Vakası: Hande Erçel'in Gala Kombinini Bakın Daha Önce Kim Giymiş?
Bu İkinci Pişti Vakası: Hande Erçel'in Gala Kombinini Bakın Daha Önce Kim Giymiş?
Şu sıralar ekranlardan çok manşetlerde gördüğümüz Hande Erçel görenleri her seferinde güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Riyad'daki ödül töreninde parlayan ardından Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel bu sefer de Moskova'daydı. İlk defa kamera karşısına birlikte geçen Hande Erçel ve Barış Arduç 'Rüzgara Bırak' filminin galası için Moskova'ya uçtu. Duru güzelliği ve beyaz tarzıyla dikkat çeken Hande Erçel'in kombini daha önce de aynı kıyafeti giydiği isimle yine pişti oldu! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Oyunculuğu ile çok konuşulan ama son zamanlarda aşk hayatıyla manşetlerden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor.
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Son zamanlarda ekranlardan çok kırmızı halılarda ve ödül törenlerinde görmeye başladığımız Hande Erçel'in sosyal medyadaki popülaritesi de küçümsenemeyecek kadar çok tabii.
18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreninde boy göstermiş ve güzelliğiyle yine herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası'nda Ellie Saab defilesinde boy gösteren isimlerden biri de Hande Erçel olmuş, ünlü isim imaj değişikliğiyle de adından bahsettirmişti.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanacak olan Rüzgara Bırak filmiyle beyazperdeye dönmeyi planlayan Hande Erçel bugün de Barış Arduç'la birlikte Moskova'ya gitti.
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Güzelliğiyle ve tarzıyla yine tüm gözlerin dönüp kendisine bakmasını sağlayan Hande Erçel'in kıyafeti de bir hayli dikkat çekti!
Yasemin Özilhan'la daha önce de pişti olan Hande Erçel katıldığı galada tercih ettiği beyaz ceketle yeni bir "kime daha çok yakışmış?" tartışmasını fitilledi!
İkilinin geçtiğimiz aylarda pişti olan elbiselerini de şöyle bırakalım! O zaman soruyoruz! Beyaz ceket kombinini siz kime daha çok yakıştırdınız?
Söz sizde!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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