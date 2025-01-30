Bu İkinci Pişti Vakası: Hande Erçel'in Gala Kombinini Bakın Daha Önce Kim Giymiş?

Şu sıralar ekranlardan çok manşetlerde gördüğümüz Hande Erçel görenleri her seferinde güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Riyad'daki ödül töreninde parlayan ardından Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel bu sefer de Moskova'daydı. İlk defa kamera karşısına birlikte geçen Hande Erçel ve Barış Arduç 'Rüzgara Bırak' filminin galası için Moskova'ya uçtu. Duru güzelliği ve beyaz tarzıyla dikkat çeken Hande Erçel'in kombini daha önce de aynı kıyafeti giydiği isimle yine pişti oldu! Gelin detaylara birlikte bakalım!