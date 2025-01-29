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Soyadı Yüzünden Davalık Olmuşlardı: Ferdi Tayfur'un Küs Gittiği Kızı Tuğçe Tayfur'un Mağazaları Kapanıyor!

Soyadı Yüzünden Davalık Olmuşlardı: Ferdi Tayfur'un Küs Gittiği Kızı Tuğçe Tayfur'un Mağazaları Kapanıyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2025 - 14:53

2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Vefatının ardından kızı ile olan küslüğü ile gündeme gelen Tayfur geçmiş konularla ve davalık olduğu tartışma ile konuşulmuştu. Kızı Tuğçe Tayfur'la soyadını kullanma gerekçesiyle davalık olan Tayfur'un vefatının ardından mirası ve vasiyeti de çok konuşulmuştu. Tuğçe Tayfur'un açtığı mağazalar yüzünden başlayan tartışmanın ardından Tayfur'un mağazalarını tek tek kapattığı öğrenildi.

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"Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur 2 ocak günü hayata veda etmişti.

"Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur 2 ocak günü hayata veda etmişti.

Vefatından kısa bir süre sonra kızı Tuğçe Tayfur'la küslüğü ve davalık olduğu "soyadı" meselesi yeniden gündeme gelmiş, gözler usta ismin kızına çevrilmişti.

Vefatından kısa bir süre sonra kızı Tuğçe Tayfur'la küslüğü ve davalık olduğu "soyadı" meselesi yeniden gündeme gelmiş, gözler usta ismin kızına çevrilmişti.

Babasının vefatının ardından feryat figan ağladığı anlarla manşetlere yerleşen Tuğçe Tayfur'un babasıyla olan küslüğü ve aralarında geçen son konuşmalar epey bir dikkat çekmişti.

Babasının vefatının ardından feryat figan ağladığı anlarla manşetlere yerleşen Tuğçe Tayfur'un babasıyla olan küslüğü ve aralarında geçen son konuşmalar epey bir dikkat çekmişti.

Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmış, usta ismin damadının da dahil olduğu olayların ardı arkası kesilmemişti.

Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmış, usta ismin damadının da dahil olduğu olayların ardı arkası kesilmemişti.

Usta ismin vasiyeti, ardında bıraktığı miras, eski karısının yaptığı açıklamalar, cenazede yaşanan aile kaosu derken ortalık bir hayli karışmıştı.

Usta ismin vasiyeti, ardında bıraktığı miras, eski karısının yaptığı açıklamalar, cenazede yaşanan aile kaosu derken ortalık bir hayli karışmıştı.
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İkilinin tartışmasına ve sonucunda babasıyla küs bir şekilde vedalaşmasına neden olan soyadı davası Tuğçe Tayfur'un açtığı "Tuğçe Tayfur Store" mağazalarından kaynaklanmıştı.

İkilinin tartışmasına ve sonucunda babasıyla küs bir şekilde vedalaşmasına neden olan soyadı davası Tuğçe Tayfur'un açtığı "Tuğçe Tayfur Store" mağazalarından kaynaklanmıştı.

Ferdi Tayfur'un avukatı ise yaşananları ve dava nedenini açıklamıştı:

Ferdi Tayfur'un avukatı ise yaşananları ve dava nedenini açıklamıştı:

'Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenelrden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.'

Tuğçe Tayfur ise açılan davaya "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim." şeklinde tepki göstermişti.

Tuğçe Tayfur ise açılan davaya "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim." şeklinde tepki göstermişti.

Yaşanan onca olayın ardından Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’la ortak açtığı şirkete ait mağazaların tek tek kapandığı öğrenildi. Aydın'ın borçları yüzünden mağazaların kepenk indirdiği iddia edildi.

Yaşanan onca olayın ardından Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’la ortak açtığı şirkete ait mağazaların tek tek kapandığı öğrenildi. Aydın'ın borçları yüzünden mağazaların kepenk indirdiği iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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