Soyadı Yüzünden Davalık Olmuşlardı: Ferdi Tayfur'un Küs Gittiği Kızı Tuğçe Tayfur'un Mağazaları Kapanıyor!
Soyadı Yüzünden Davalık Olmuşlardı: Ferdi Tayfur'un Küs Gittiği Kızı Tuğçe Tayfur'un Mağazaları Kapanıyor!
2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Vefatının ardından kızı ile olan küslüğü ile gündeme gelen Tayfur geçmiş konularla ve davalık olduğu tartışma ile konuşulmuştu. Kızı Tuğçe Tayfur'la soyadını kullanma gerekçesiyle davalık olan Tayfur'un vefatının ardından mirası ve vasiyeti de çok konuşulmuştu. Tuğçe Tayfur'un açtığı mağazalar yüzünden başlayan tartışmanın ardından Tayfur'un mağazalarını tek tek kapattığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur 2 ocak günü hayata veda etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vefatından kısa bir süre sonra kızı Tuğçe Tayfur'la küslüğü ve davalık olduğu "soyadı" meselesi yeniden gündeme gelmiş, gözler usta ismin kızına çevrilmişti.
Babasının vefatının ardından feryat figan ağladığı anlarla manşetlere yerleşen Tuğçe Tayfur'un babasıyla olan küslüğü ve aralarında geçen son konuşmalar epey bir dikkat çekmişti.
Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmış, usta ismin damadının da dahil olduğu olayların ardı arkası kesilmemişti.
Usta ismin vasiyeti, ardında bıraktığı miras, eski karısının yaptığı açıklamalar, cenazede yaşanan aile kaosu derken ortalık bir hayli karışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin tartışmasına ve sonucunda babasıyla küs bir şekilde vedalaşmasına neden olan soyadı davası Tuğçe Tayfur'un açtığı "Tuğçe Tayfur Store" mağazalarından kaynaklanmıştı.
Ferdi Tayfur'un avukatı ise yaşananları ve dava nedenini açıklamıştı:
Tuğçe Tayfur ise açılan davaya "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim." şeklinde tepki göstermişti.
Yaşanan onca olayın ardından Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’la ortak açtığı şirkete ait mağazaların tek tek kapandığı öğrenildi. Aydın'ın borçları yüzünden mağazaların kepenk indirdiği iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın