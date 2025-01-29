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Belediyelerin Sanatçılara Verdiği Ücretler Gündem Olmuştu: Yalın'ın Radikal Konser Kararı Duyanları Şaşırttı

Belediyelerin Sanatçılara Verdiği Ücretler Gündem Olmuştu: Yalın'ın Radikal Konser Kararı Duyanları Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2025 - 13:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve başkan Mansur Yavaş, geçtiğimiz yaz belediyenin düzenlediği organizasyonlara yaptıkları harcamalarla gündeme oturmuştu. Şevval Sam ve Ebru Gündeş gibi isimlerle yapılan anlaşmalar ve ortaya çıkan tutarlar ortalığın sallanmasına neden olmuştu. Son olarak Mor ve Ötesi konserine 21 milyon TL Harcandığı iddialarını yalanlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamalarıyla konuşulmuştu.

Gündem olan tutarların ardından Yalın'dan radikal bir konser kararı geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü ismin halk konseri vermeme kararı aldığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz konser sezonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ünlü isimlerle yaptığı anlaşmalar gündeme bomba gibi düşmüş ortaya çıkan harcamalar görenleri şoke etmişti.

Geçtiğimiz konser sezonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ünlü isimlerle yaptığı anlaşmalar gündeme bomba gibi düşmüş ortaya çıkan harcamalar görenleri şoke etmişti.

Konserlere yapılan harcamaların yanı sıra sanatçılara sunulan ücret miktarları da manşetlere yerleşmişti. Hatta Mor ve Ötesi konserine harcanan 71 milyon TL iddiası epey bir konuşulmuştu.

Konserlere yapılan harcamaların yanı sıra sanatçılara sunulan ücret miktarları da manşetlere yerleşmişti. Hatta Mor ve Ötesi konserine harcanan 71 milyon TL iddiası epey bir konuşulmuştu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Yalın'dan radikal bir konser kararı geldi! Biletleri yok satan hatta konserlerde rekor evlenme teklifleri yapılan Yalın'ın bu kararı duyanları şoke etti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Yalın'dan radikal bir konser kararı geldi! Biletleri yok satan hatta konserlerde rekor evlenme teklifleri yapılan Yalın'ın bu kararı duyanları şoke etti.

Ünlü ismin bundan sonra halk konserlerine çıkmayacağı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre sadece özel konserlere çıkacağı öğrenilen Yalın'ın bu kararı bir standart oluşturmak için aldığı söylendi.

Ünlü ismin bundan sonra halk konserlerine çıkmayacağı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre sadece özel konserlere çıkacağı öğrenilen Yalın'ın bu kararı bir standart oluşturmak için aldığı söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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