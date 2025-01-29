Belediyelerin Sanatçılara Verdiği Ücretler Gündem Olmuştu: Yalın'ın Radikal Konser Kararı Duyanları Şaşırttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve başkan Mansur Yavaş, geçtiğimiz yaz belediyenin düzenlediği organizasyonlara yaptıkları harcamalarla gündeme oturmuştu. Şevval Sam ve Ebru Gündeş gibi isimlerle yapılan anlaşmalar ve ortaya çıkan tutarlar ortalığın sallanmasına neden olmuştu. Son olarak Mor ve Ötesi konserine 21 milyon TL Harcandığı iddialarını yalanlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamalarıyla konuşulmuştu.

Gündem olan tutarların ardından Yalın'dan radikal bir konser kararı geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü ismin halk konseri vermeme kararı aldığı öğrenildi.