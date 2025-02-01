Ayşe Barım'ın Tutuklanmasının Ardından Oyuncu Cansu Dere'nin ID İletişim'den 1 Yıl Önce Ayrıldığı İddia Edildi
Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından ifade için çağırılmıştı. Ardından ünlü menajer Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketine bağlı Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel gibi isimler de ifade vermişti.
Posta'nın haberine göre, oyuncu Cansu Dere'nin ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım’ın şirketinden suçlamaların ardından ayrıldığı iddia edildi. Fakat ortaya çıkan haberlere göre, oyuncunun ID İletişim'le yollarını bir sene önce ayırdığı öğrenilirken kendisinin şu anda OnTalent Menajerlik ile çalıştığı kesinlik kazandı.
Kaynak: Posta
Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ve ID İletişim'in kurucularından olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ve geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
Bu süreçte şirketine bağlı olan oyunculardan Nejat İşler, Ceyda Düvenci, Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç gibi isimler de ifadeye çağırılmıştı.
Barım'ın tutuklanmasının ardından yine ajansa bağlı birçok oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla menajerlerinin yanında olduklarını göstermişlerdi.
Posta'nın haberine göre, Gezi Parkı davası kapsamında, ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Barım’ın şirketinden Cansu Dere'nin suçlamaların ardından ayrıldığı iddia edildi. Fakat ortaya çıkan haberlere göre, oyuncunun ID İletişim'le yollarını bir sene önce ayırdığı öğrenilirken kendisinin şu anda OnTalent Menajerlik ile çalıştığı kesinlik kazandı.
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