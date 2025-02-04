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Saba Tümer'in İsmini Yanlış Telafuz Eden Enis Arıkan'ı Bozduğu Anlar Ortamın Buz Kesmesine Neden Oldu!

Saba Tümer'in İsmini Yanlış Telafuz Eden Enis Arıkan'ı Bozduğu Anlar Ortamın Buz Kesmesine Neden Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.02.2025 - 18:22

Enis Arıkan tiyatro ve ekranlardaki başarılı oyunculuğuyla yakından takip ettiğimiz isimlerden biri. Genellikle sempatik tavırlarıyla konuştuğumuz zaman zaman da sivri diliyle gündeme gelen isim geçtiğimiz günlerde saç ektirme operasyonuyla konuşulmuştu. Ünlü isim bu sefer de Saba Tümer'in programına katıldı. Tümer'le program sırasında 'isim telafuzu' polemiği yaşayan Arıkan kısa sürede ortamın buz kesmesine neden oldu!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Vuy7x...
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Enis Arıkan, enerjisiyle olduğu kadar sektördeki güçlü dostlukları ve zaman zaman yaptığı espirili eleştirilerle de dikkat çekiyor.

Enis Arıkan, enerjisiyle olduğu kadar sektördeki güçlü dostlukları ve zaman zaman yaptığı espirili eleştirilerle de dikkat çekiyor.

Magazin dünyasında hem samimiyeti hem de kendine has üslubuyla tanınan Arıkan, doğal tavırları ve oyunculuk yeteneğiyle takdir toplarken, aynı zamanda sivri dilli yorumlarıyla da gündem yaratmayı başarıyor.

Magazin dünyasında hem samimiyeti hem de kendine has üslubuyla tanınan Arıkan, doğal tavırları ve oyunculuk yeteneğiyle takdir toplarken, aynı zamanda sivri dilli yorumlarıyla da gündem yaratmayı başarıyor.

Geçtiğimiz hafta Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Enis Arıkan saç ektirmesiyle gündeme gelmiş, Altaylı ile tatlı tatlı atışan isim sosyal medyaya o anlarla damga vurmuştu.

Geçtiğimiz hafta Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Enis Arıkan saç ektirmesiyle gündeme gelmiş, Altaylı ile tatlı tatlı atışan isim sosyal medyaya o anlarla damga vurmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Şimdi de Saba Tümer'in programına konuk olan Enis Arıkan yeni projesine dair açıklamalarda bulunurken Saba Tümer'le yaşadığı "isim" polemiğiyle gündeme geldi.

Şimdi de Saba Tümer'in programına konuk olan Enis Arıkan yeni projesine dair açıklamalarda bulunurken Saba Tümer'le yaşadığı "isim" polemiğiyle gündeme geldi.

"Saba" ismini yanlış telafuz ettiği için Arıkan'ı uyaran Saba Tümer karşılığında "İnşallah bir kelimeyi yanlış söylersin de ben seni rezil etmez miyim?" ifadeleriyle karşılaştı.

"Saba" ismini yanlış telafuz ettiği için Arıkan'ı uyaran Saba Tümer karşılığında "İnşallah bir kelimeyi yanlış söylersin de ben seni rezil etmez miyim?" ifadeleriyle karşılaştı.
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"Saboş de istersen" çözümüyle gelen Tümer'e "Daha dandik bir şey duymadım Allah affetsin" cevabını veren Arıkan ortamdaki gerginliğin iliklerimize hissedilmesine neden oldu!

"Saboş de istersen" çözümüyle gelen Tümer'e "Daha dandik bir şey duymadım Allah affetsin" cevabını veren Arıkan ortamdaki gerginliğin iliklerimize hissedilmesine neden oldu!

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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