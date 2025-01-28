Fatih Altaylı'nın Programında Takma Saçını İtiraf Etmek Zorunda Kalan Enis Arıkan'ın Açıklamaları Güldürdü

Enerjisi ve sektördeki isimlerle olan yakınlığıyla bir yandan da laf sokmalarıyla meşhur Enis Arıkan, magazin gündeminin gözde isimlerinden biri. Sektörün en samimi bulunan isimlerinden biri olan, oyunculuğu da bir hayli sevilen Arıkan'ı zaman zaman da sivri dillilikleriyle konuşuyoruz. Özellikle Ezgi Mola'yla olan dostluklarındaki kara bulutlarla manşetlere yerleşen ünlü isim geçtiğimiz gün Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Bu sefer saçıyla ilgili beklenmedik itiraflarda bulunan isim Altaylı'nın köşeye sıkıştıran sorularıyla saç ektirdiğini söyledi.