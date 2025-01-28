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Fatih Altaylı'nın Programında Takma Saçını İtiraf Etmek Zorunda Kalan Enis Arıkan'ın Açıklamaları Güldürdü

Fatih Altaylı'nın Programında Takma Saçını İtiraf Etmek Zorunda Kalan Enis Arıkan'ın Açıklamaları Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2025 - 22:36

Enerjisi ve sektördeki isimlerle olan yakınlığıyla bir yandan da laf sokmalarıyla meşhur Enis Arıkan, magazin gündeminin gözde isimlerinden biri. Sektörün en samimi bulunan isimlerinden biri olan, oyunculuğu da bir hayli sevilen Arıkan'ı zaman zaman da sivri dillilikleriyle konuşuyoruz. Özellikle Ezgi Mola'yla olan dostluklarındaki kara bulutlarla manşetlere yerleşen ünlü isim geçtiğimiz gün Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Bu sefer saçıyla ilgili beklenmedik itiraflarda bulunan isim Altaylı'nın köşeye sıkıştıran sorularıyla saç ektirdiğini söyledi.

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Dizi sektörünün belki de en sevilen ve samimi bulunan isimlerinden biri olan Enis Arıkan'ı hem ekranlardan hem de gündeme damga vuran sahne şovlarıyla yakından tanıyoruz.

Dizi sektörünün belki de en sevilen ve samimi bulunan isimlerinden biri olan Enis Arıkan'ı hem ekranlardan hem de gündeme damga vuran sahne şovlarıyla yakından tanıyoruz.

Ünlü isimlerin birçoğuyla yakın olduğuna şahit olduğumuz Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'yla olan dostluğu ise her zaman gıptayla bakılanlardan biriydi.

Ünlü isimlerin birçoğuyla yakın olduğuna şahit olduğumuz Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'yla olan dostluğu ise her zaman gıptayla bakılanlardan biriydi.

Son zamanlarda aralarının bozuk olduğu gözlerden kaçmayan hatta zaman zaman açıklamalarıyla birbirlerine gönderme yaptığını sandığımız Mola ve Arıkan arkadaşlığı gündem olurken ünlü isim hiç beklemediğimiz bir konuyla manşetlere yerleşti!

Son zamanlarda aralarının bozuk olduğu gözlerden kaçmayan hatta zaman zaman açıklamalarıyla birbirlerine gönderme yaptığını sandığımız Mola ve Arıkan arkadaşlığı gündem olurken ünlü isim hiç beklemediğimiz bir konuyla manşetlere yerleşti!

Fatih Altaylı'nın köşeye sıkıştıran sorularını cevaplayan Enis Arıkan saçının takma olduğunu itiraf etmekle kalmadı bir zamanlar saç ektirdiğini de program sırasında açıkladı.

Fatih Altaylı'nın köşeye sıkıştıran sorularını cevaplayan Enis Arıkan saçının takma olduğunu itiraf etmekle kalmadı bir zamanlar saç ektirdiğini de program sırasında açıkladı.

30'lu yaşlarında saç ektirdiğini söyleyen Arıkan bu işlemden kısa bir süre sonra da Gülse Birsel'den bir iş teklifi aldığını anlattı!

30'lu yaşlarında saç ektirdiğini söyleyen Arıkan bu işlemden kısa bir süre sonra da Gülse Birsel'den bir iş teklifi aldığını anlattı!

Altaylı'ya takılan Arıkan 'Saçınız yok diye kıskandınız mı?' sorusuyla güldürdü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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