Danla Bilic ve Blok3'ün Hesabı Erkek Öder Tartışmasını Alevlendirdiği Anlar X Gündemine Oturdu!
Danla Bilic ve Blok3'ün Hesabı Erkek Öder Tartışmasını Alevlendirdiği Anlar X Gündemine Oturdu!
Danla Bilic'in yeni YouTube formatının ilk konuğu Blok3 oldu. Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hakan Aydın program sırasında samimi açıklamlarda bulundu.
Danla Bilic de videoda birbirinden farklı itiraflarda bulunurken konu tabii ki ikili ilişkilere de geldi! Daha önce İbrahim Selim'in programında 'Hesabın Alman usulü ayrılmasına çok karşıyım!' ifadelerini kullanan Bilic yine 'Hesabı kim ödemeli?' tartışmasını alevlendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sosyal medya alemimin en bilinen isimlerinden biri olan Danla Bilic, gerek paylaşımları, gerek aşk hayatı gerekse değişimiyle dillerden bir türlü düşmeyen fenomenlerden.
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Yakaladığı ün ve başarının ardından kendisini birçok farklı platformda görmeye alıştığımız Danla Bilic hem magazin dünyasının dikkat çeken isimleriyle olan yakınlıklarıyla hem de programlarıyla bir hayli dikkat çekiyor.
YouTube'a DanlaCast isimli yeni programıyla dönen ve birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Danla Bilic ilk bölümünde konuk olarak rapçi Blok3'ü ağırladı.
Programın daha ilk bölümünden birçok sözüyle sosyal medyaya damga vuran Danla Bilic'in eski sevgilisi rapçi Çakal hakkındaki itirafı ise ayrı olay olmuştu.
İkili programda gündeme oturacak birçok konuyu masaya yatırdı fakat biri var ki Bilic daha önce de bu konu hakkındaki kırmızı çizgilerini açık açık ifade etmişti.
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Daha önce katıldığı bir programda "Hesabın Alman usulü ayrılmasına çok karşıyım!" diyen Bilic "Hesabı erkek ödemeli" tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Blok3 ise Danla Bilic'e tam destek veren isim oldu. Bilic'in "Biz erkek olduk onlar kadın oldu" ifadelerine "'Ben de böyle düşünüyorum' dersem bu sefer beni mahvedecekler! Ben anlaşamıyorum, kafaları bir tuhaf çalışıyor." şeklinde destek veren Blok3 "hesabı erkek ödemeli" konusundaki düşüncelerini dile getirdi.
Gelin o anları birlikte izleyelim 👇
"Böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi? Sen onu yemeğe çıkartıyorsun, sen ödemiyorsun? Kimse yanlış anlamasın ama sana saygı göstermez yani" ifadelerini kullanan rapçiye X halkından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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