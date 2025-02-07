Danla Bilic 'Damlarsın' Şarkısının Eski Sevgilisi Çakal'a Kurduğu Cümleyle Yazıldığını İtiraf Etti
Danla Bilic 'Damlarsın' Şarkısının Eski Sevgilisi Çakal'a Kurduğu Cümleyle Yazıldığını İtiraf Etti
Aşk hayatını yakından takip ettiğimiz Danla Bilic 2024 senesinde sürpriz bir isimle yaşadığı ilişkiyle gündeme oturmuştu. Emirhan Çakal isimli rapçiyle aralarındaki yaş farkından tutun da paylaşımlara kadar birçok detay olay olmuş fakat bu ilişki de pek uzun sürmemişti.
Rapçi Çakal'ın ayrılık sonrası çıkarttığı 'Damlarsın' şarkısı ister istemez duyan herkesin aklına eski sevgilisi Danla Bilic'i getirmişti. Çakal bu iddiaları yalanlarken Danla Bilic aylar sonra şarkının kendisine yazıldığını söyledi.
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Çektiği makyaj videoları ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından hatrı sayılır bir üne kavuşan Danla Bilic günümüzün en çok konuşulan fenomenlerinden biri.
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Son olarak jokey sevgilisi ile adını gündemde duyduğumuz Danla Bilic'in aşk defteri de bir hayli kabarık. Geçtiğimiz sene adını farklı isimlerle duyduğumuz Bilic'in rapçi Çakal ile yaşadığı aşk ise ayrı olay olmuştu.
İkilinin bir gece ansızın yaptıkları paylaşımla duyurdukları aşkları magazin dünyasına damga vururken ayrılık haberleri de beklenenden çabuk gelmişti.
İlişkinin bitmesinin ardından ise 'Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın' şarkı sözleriyle eski aşkı Danla Bilic'e serenat yaptığı düşünülen Çakal biten ilişkisinin ardından o sözlere açıklık getirmişti.
Bilemeyenler için de şarkının o kestini şöyle bırakalım👇
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Ayrılığın üzerinden aylar geçmesinin ardından Danla Bilic yeni programında eski sevgilisi Emirhan Çakal'ın şarkısı hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.
"Damlarsın" şarkısının Çakal tarafından kendisine yazıldığını hatta sözlerdeki "değerimi kaybedince anlarsın" kısmını o zamanlar sevgilisine söylediğini itiraf eden Danla Bilic kısa sürede gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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