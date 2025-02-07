Danla Bilic 'Damlarsın' Şarkısının Eski Sevgilisi Çakal'a Kurduğu Cümleyle Yazıldığını İtiraf Etti

Aşk hayatını yakından takip ettiğimiz Danla Bilic 2024 senesinde sürpriz bir isimle yaşadığı ilişkiyle gündeme oturmuştu. Emirhan Çakal isimli rapçiyle aralarındaki yaş farkından tutun da paylaşımlara kadar birçok detay olay olmuş fakat bu ilişki de pek uzun sürmemişti.

Rapçi Çakal'ın ayrılık sonrası çıkarttığı 'Damlarsın' şarkısı ister istemez duyan herkesin aklına eski sevgilisi Danla Bilic'i getirmişti. Çakal bu iddiaları yalanlarken Danla Bilic aylar sonra şarkının kendisine yazıldığını söyledi.