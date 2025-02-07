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Ferdi Tayfur’un 15 Yıl Sonra Kabullendiği Oğlu Timur ve Küs Ayrıldığı Kızı Tuğçe Tayfur Mirasa Dahil Edilmedi

Ferdi Tayfur’un 15 Yıl Sonra Kabullendiği Oğlu Timur ve Küs Ayrıldığı Kızı Tuğçe Tayfur Mirasa Dahil Edilmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2025 - 17:55

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Usta isim, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi. Vasiyetinde Ferdi Tayfur'un kavgalı gittiği kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekti. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Arabesk müziğin efsane isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Arabesk müziğin efsane isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Vefatının ardından mirası ve vasiyetiyle gündeme gelen Ferdi Tayfur'un aile bireyleri arasındaki kaos da gittikçe büyümüş özellikle yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur'un gerginliği manşetlere yerleşmişti.

Vefatının ardından mirası ve vasiyetiyle gündeme gelen Ferdi Tayfur'un aile bireyleri arasındaki kaos da gittikçe büyümüş özellikle yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur'un gerginliği manşetlere yerleşmişti.

Detaylar:

Ünlü sanatçının olay olan vasiyeti geçtiğimiz gün, beş çocuğunun her birine yaklaşık 600 milyon TL kalacağı, toplamda da 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu iddialarının ardından açıklandı.

Ünlü sanatçının olay olan vasiyeti geçtiğimiz gün, beş çocuğunun her birine yaklaşık 600 milyon TL kalacağı, toplamda da 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu iddialarının ardından açıklandı.

Detaylardan bahsettik:

Ünlü ismin mirasını kurumlara ve ailesine nasıl paylaştırdığı da ortaya çıktı! Tayfur'un Marmaris Beldibi’ndeki iki dairesini ve İstanbul Fatih’teki bir dairesini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bıraktığı öğrenildi.

Ünlü ismin mirasını kurumlara ve ailesine nasıl paylaştırdığı da ortaya çıktı! Tayfur'un Marmaris Beldibi’ndeki iki dairesini ve İstanbul Fatih’teki bir dairesini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bıraktığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un Yalova’nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villası LÖSEV’e bağışlandı. Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edildi.

Ferdi Tayfur'un Yalova’nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villası LÖSEV’e bağışlandı. Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edildi.
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Sanatçının servetinin kalan kısmını ve taşınmazlarını ise Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı ortaya çıktı.

Sanatçının servetinin kalan kısmını ve taşınmazlarını ise Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı ortaya çıktı.

Vasiyetinde Ferdi Tayfur'un kavgalı gittiği kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Vasiyetinde Ferdi Tayfur'un kavgalı gittiği kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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