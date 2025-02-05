Tuğçe Tayfur "Vasiyet Açıklamasına" Babası Ferdi Tayfur'un 15 Yıl Sonra Kabul Ettiği Oğlu Timur'la İsyan Etti!
Tuğçe Tayfur "Vasiyet Açıklamasına" Babası Ferdi Tayfur'un 15 Yıl Sonra Kabul Ettiği Oğlu Timur'la İsyan Etti!
2 Ocak'ta kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatından sonra önce mirası sonra da vasiyetinin ne olduğu sorusu gündem olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde cenazede de Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'la tartışma yaşayan yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı.
Vasiyet açıklamasına dahil edilmeyen Tuğçe Tayfur, yanına babasının 15 yıl sonra kabul edip gözünü ameliyat ettirdiği abisi Timur Turanbayburt'u da alarak 'yeğenlerden' gelen duyuruya isyan etti. Özellikle Şirin Gözalıcı'ya sert çıkan Tuğçe Tayfur sinirlerine hakim olamadı.
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2 Ocak'ta ne yazık ki arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'u kaybettik. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirmişti.
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Fakat maalesef dayanamadı. AKM'de düzenlenen veda töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un vefatı hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgasını hem de geride bıraktığı mirasın büyüklüğünü gündeme getirmişti.
Başta Şirin Gözalıcı olmak üzere vasiyet açıklamasının babasının yeğenleri tarafından yapıldığını gören Tuğçe Tayfur sinirlerine hakim olamadı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk değindiği konu ise babasının 15 yıl sonra evladı olarak kabul edip göz ameliyatını yaptırdığı, birkaç sene önce babasına böbreğini veren abisi Timur Turanbayburt oldu.
Abisi Timur'la bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, açıklamasına "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı.. Allah yattığı yeri nur etsin." sözleriyle başladı ve yeğenlerin yaptığı "mal varlığının bir kısmını bağışladı" açıklamasına dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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