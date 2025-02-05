onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuğçe Tayfur "Vasiyet Açıklamasına" Babası Ferdi Tayfur'un 15 Yıl Sonra Kabul Ettiği Oğlu Timur'la İsyan Etti!

Tuğçe Tayfur "Vasiyet Açıklamasına" Babası Ferdi Tayfur'un 15 Yıl Sonra Kabul Ettiği Oğlu Timur'la İsyan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2025 - 22:26

2 Ocak'ta kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatından sonra önce mirası sonra da vasiyetinin ne olduğu sorusu gündem olmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde cenazede de Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'la tartışma yaşayan yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. 

Vasiyet açıklamasına dahil edilmeyen Tuğçe Tayfur, yanına babasının 15 yıl sonra kabul edip gözünü ameliyat ettirdiği abisi Timur Turanbayburt'u da alarak 'yeğenlerden' gelen duyuruya isyan etti. Özellikle Şirin Gözalıcı'ya sert çıkan Tuğçe Tayfur sinirlerine hakim olamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Ocak'ta ne yazık ki arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'u kaybettik. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirmişti.

2 Ocak'ta ne yazık ki arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'u kaybettik. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirmişti.

Fakat maalesef dayanamadı. AKM'de düzenlenen veda töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un vefatı hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgasını hem de geride bıraktığı mirasın büyüklüğünü gündeme getirmişti.

Fakat maalesef dayanamadı. AKM'de düzenlenen veda töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un vefatı hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgasını hem de geride bıraktığı mirasın büyüklüğünü gündeme getirmişti.

Çocuk başına 600 milyon TL'nin kalacağı 3 milyar TL'lik bir servete sahip olduğu konuşulan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz saatlerde cenazesinde kızı Tuğçe ile kavga eden yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından açıklanmıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Başta Şirin Gözalıcı olmak üzere vasiyet açıklamasının babasının yeğenleri tarafından yapıldığını gören Tuğçe Tayfur sinirlerine hakim olamadı.

Başta Şirin Gözalıcı olmak üzere vasiyet açıklamasının babasının yeğenleri tarafından yapıldığını gören Tuğçe Tayfur sinirlerine hakim olamadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk değindiği konu ise babasının 15 yıl sonra evladı olarak kabul edip göz ameliyatını yaptırdığı, birkaç sene önce babasına böbreğini veren abisi Timur Turanbayburt oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk değindiği konu ise babasının 15 yıl sonra evladı olarak kabul edip göz ameliyatını yaptırdığı, birkaç sene önce babasına böbreğini veren abisi Timur Turanbayburt oldu.

Bilmeyen veya kaçıran varsa, Ferdi Tayfur ve çok yıllar sonra kabul ettiği oğlu Timur'un filmleri aratmayan hikayesini sizler için bu içeriğimizde derlemiştik:

Abisi Timur'la bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, açıklamasına "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı.. Allah yattığı yeri nur etsin." sözleriyle başladı ve yeğenlerin yaptığı "mal varlığının bir kısmını bağışladı" açıklamasına dikkat çekti.

Abisi Timur'la bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, açıklamasına "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı.. Allah yattığı yeri nur etsin." sözleriyle başladı ve yeğenlerin yaptığı "mal varlığının bir kısmını bağışladı" açıklamasına dikkat çekti.

Ardından, Şirin Gözalıcı ve diğer yeğenlere seslendi. 

'Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilanı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan.. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen YİYEN! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın.. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİNE yakışır GÖZALICILARA değil!!'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın