Yeni evli bir çift taksiye binmiş, balayına gidiyor. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur var. Çantada iki bin dolar duruyor, bir ömürde bir kez yapılacak o yolculuğun bütün parası. Tam o sırada kasaba meydanından geçerken bir kalabalık görüyorlar. Banka kapanmış, insanlar telaşla küçük bir yapı kooperatifinin önüne yığılmış, herkes parasını geri istiyor. Damat taksiden iniyor.

Frank Capra'nın 1946 tarihli filmi It's a Wonderful Life'ın en sevdiğim sahnesidir bu. Çoğu kişi filmi Noel masalı diye hatırlar, oysa içinde iş dünyasının gördüğü en sahici sahnelerden biri saklıdır. James Stewart'ın canlandırdığı George Bailey tezgâhın arkasına geçer ve o sinirli kalabalığa, paralarının kasada durmadığını anlatmaya çalışır. Para komşunun evinin duvarındadır, öbürünün çatısındadır, birbirlerine verdikleri sözlerin içindedir. Tam o sırada kasabanın zengin bankacısı Potter dışarıdan haber yollar: Hisselerinizi yarı fiyatına alırım. Kalabalık kıpırdanır. Birkaç kişi kapıya yönelir.

O anda karısı Mary çantayı açar, balayı parasını havaya kaldırır. George da o parayla insanları tek tek karşılar. Biri bütün hesabını ister. Bir başkası utana sıkıla on yedi buçuk dolar yeterli der. Kapanış saati geldiğinde sayarlar, kasada iki dolar kalmıştır. İki dolar. Şirket ayaktadır, balayı gitmiştir, bütün gün ilk kez nefes alırlar.

Bu sahneyi bu hafta yine düşündüm, çünkü dün sabah ekonomi sayfalarına bir sayı düştü. Konkordatotakip'in derlediği verilere göre 2026'nın ilk on ayında mahkemelerden 4.936 konkordato kararı çıkmış. Yalnızca ekimde 509. Biraz geriye gidelim. Tüm 2023 yılında bu sayı 1.516 idi, geçen yıl 6.361'e çıktı. Üç yıl önce bütün bir yıla yayılan karar sayısına, şimdi üç ayda ulaşılıyor.

Konkordatonun ne olduğunu bilmeyen için basitçe anlatayım. Borcunu vaktinde ödeyemeyen ya da ödeyememe tehlikesini gören bir işletme mahkemeye gider ve şunu söyler: Bana vakit verin, alacaklılarımla bir plan yapayım. Mahkeme uygun görürse koruma başlar, alacaklılarla görüşülür, plan kabul edilir ve tasdik edilirse işletme yoluna devam eder. Bir bakıma George Bailey'nin tezgâhta yaptığının hukuk diline dökülmüş hâli. Kaçan adamın değil, çıkıp konuşan adamın yolu olması gerekir.