Sessizliğin bedelini anlatmak için iş tarihinden iki hikâye daha getireyim, ikisi de bir hayli eski, ikisi de hâlâ taze.
1875'in sonlarında Pittsburgh'da otuz bir yaşında genç bir adam var. Turşu ve sebze işiyle uğraşıyor, işleri fena gitmiyor, ta ki 1873 krizi şehre gelip talep düşene kadar. Şirket batıyor. Kaynaklar onun aralık ayını ağır bir depresyonla yataktan kalkamadan geçirdiğini anlatıyor. Adı Henry John Heinz. Evet, bugün her lokantanın masasındaki o ketçap şişesinin üzerindeki isim. Ailesinin bir araya getirdiği üç bin dolarla Şubat 1876'da küçük bir şirket daha kuruyor. Eski şirketin borçlarını da ödeyeceğine söz veriyor. Hukuk onu bundan kurtarmış olsa bile o borcu kapatmak için beş yıl uğraşıyor. Bugün elinizde tuttuğunuz marka, belki de bir sözün üzerine kurulu.
Mark Twain'in hikâyesi daha da renkli. Dünyanın en sevilen yazarlarından biri, parasını dizgi makinesi icat eden bir mucide kaptırıyor. Yıllarca para döküyor, makine bir türlü bitmiyor, üstüne 1893 krizi geliyor ve Nisan 1894'te altmışına yaklaşırken iflas ediyor. Arkadaşı Henry Rogers'la birlikte bir karar veriyor: Alacaklıların hepsine tam ödenecek. Temmuz 1895'te yaşlı adam karısı ve kızıyla yola çıkıyor, dünyayı dolaşarak konferanslar veriyor. Ocak 1898'de Rogers'tan telgraf geliyor, herkes kuruşuna kadar ödenmiş. Twain, itibarını kitaplarından değil, o yollardan geri aldı.
Söz, kasa boşaldığında para eder.
İki hikâyenin ortak yanı parlak bir fikir değil. Heinz'in turşusu, Twain'in kalemi olmasa zaten kimse dinlemezdi, doğru. Ancak ikisini de ayağa kaldıran şey, alacaklının karşısına kendi adıyla çıkmış olmalarıdır. Bir tedarikçinin en çok korktuğu şey parasının geç gelmesi değildir, aslında. Telefonun açılmamasıdır. Ne olduğunu bilmemek insanı geç gelen paradan daha çok yıpratır. Bugün sıkışık bir işletme sahibinin yapabileceği en ucuz şey, bir mahkeme kapısına gitmeden önce oturup alacaklısını aramaktır.
Alacaklıyı borç değil, sessizlik korkutur.
Bir de madalyonun öbür yüzü var, onu atlarsam haksızlık olur. Konkordatoyu borçtan kaçmanın yolu sanan, parasını önceden başka yere taşıyıp mahkemenin arkasına saklanmaya çalışanların hikâyelerini hepimiz duyduk. Reddedilen 1.597 dosyanın neden reddedildiğini bu sayılar söylemiyor, kimseyi toptan suçlamak istemem. Ne var ki her kötü niyetli başvuru, dürüstçe vakit isteyen bir sonraki işletmeciye kapıyı biraz daha kapatıyor. Alacaklı artık konkordato kelimesini duyunca George Bailey'yi değil, kaçan adamı düşünüyor. Bedelini de gerçekten çırpınan esnaf ödüyor.
Unutmayalım ki alacaklı dediğimiz kişi de çoğu zaman filmdeki Potter değildir. Kalabalığın içindeki o kadın gibidir. Kendi kirası, kendi ustası, kendi on yedi buçuk doları vardır. Son dönemin kayıtlarında ilk sıralarda tarım, plastik, nakliye, akaryakıt istasyonları ve giyim var. Yani borç bir halkadan öbürüne geçen bir zincir. Çiftçi nakliyeciyi, nakliyeci akaryakıtçıyı, o da bir başkasını bekliyor. George'un kalabalığa anlatmaya çalıştığı şey tam da buydu. Paranız kasada değil, birbirinizin evinde.
Temmuz 2018'den bu yana tutulan kayıtlar da aynı şeyi söylüyor. İnşaat 582 kayıtla başı çekiyor, ardından tekstil 430, metal ürünleri 179, gıda 145, mobilya 134. Şehirlerde İstanbul 1.660 ile açık ara önde, Ankara 748, İzmir 311. Bunlar tek tek firmalar kadar, o firmaların arkasındaki ustalar, kiracılar, kamyoncular, kooperatifler demek. Birinin kapısı kapanınca öbürünün kasası sarsılıyor.
Borç bir sayı değil, iki insan arasında yarım kalmış bir cümledir.