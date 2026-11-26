Saç Yıkamada Yeni Trend 'Sandviç Yöntemi' Sosyal Medyada Viral Oldu
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Saç yıkarken alışılmış 'önce şampuan, sonra saç kremi' sırasını değiştiren bir yöntem son dönemde sosyal medyada sıkça konuşuluyor.
Sandviç yöntemi ya da ters yıkama olarak bilinen teknikte şampuan, iki kat saç kremi arasında kalıyor. Kuaförlere göre bu sıralama, saç diplerini iyice temizlerken kuru ve yıpranmış uçları şampuanın kurutucu etkisinden koruyor.
Sandviç yöntemi nedir?
Sandviç yöntemi adım adım nasıl uygulanır?
Neden işe yarıyor?
Kimler için uygun?
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