Alfred'e göre yöntem en çok dipleri yağlı ama uçları kuru olanlara yarıyor. Kuruluğa daha yatkın olan kıvırcık ve dalgalı saçlar ile boya ya da açıcıyla yıpranmış saçlar da bu tekniğin avantajlı olduğu saç tipleri arasında.

İnce ve kolay düzleşen saçlarda ise iki kat krem ağırlık yapabilir. Ünlü kuaför Frédéric Fekkai, mindbodygreen'e yaptığı açıklamada bu saç tiplerine kremi şampuandan önce kullanmayı öneriyor; amaç hacimse ikinci krem adımını atlamak daha iyi olabilir.