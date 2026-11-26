Okul Müdürü Sadrettin Bayram, bu yıl 26 milyon lira ciro yaptıklarını, ancak bunun tamamının kâr olmadığını vurguluyor. Bayram'a göre okulun önceliği kazanç değil, öğrencilerin kaliteli eğitim alması.

Gelirin bir kısmı döner sermaye üzerinden öğrencilere gidiyor. Bayram'ın aktardığına göre çalışan her öğrenci okuldan 13-14 bin lira civarında ücret alıyor. Bu ücreti tüm öğrenciler almıyor; herkes çalıştığı saat kadar kazanıyor.

Müdür, ciroların her yıl arttığını ve otel tanındıkça bu artışın süreceğini umduğunu da ekliyor.