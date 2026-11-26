Elazığ'da Bir Lise Bir Yılda 26 Milyon Lira Ciro Yaptı: Öğrenciler Hem Meslek Öğreniyor Hem Kazanıyor
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Elazığ'daki bir meslek lisesi, bünyesindeki otel, fırın ve mutfakla adeta bir işletme gibi çalışıyor.
Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir yılda 26 milyon lira ciroya ulaştı. Okulda eğitim gören öğrenciler hem mesleği yaparak öğreniyor hem de çalıştıkları saat kadar ücret alıyor.
40 odalı bir uygulama oteli var
Fırında her gün yaklaşık 4 bin ekmek çıkıyor
"Ciromuzun hepsi kâr değil"
Öğrenciler departman departman dolaşıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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