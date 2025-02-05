"Erkek Arkadaşım" Demişti: Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş, Sefo'ya Fena Laf Soktu!

Geçtiğimiz aylarda da cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak Arya Bektaş ismini kullanmaya başlayan fenomen, Türkiye'nin en başarılı makyaj artistlerinden biri olarak öne çıkıyor biliyorsunuz. Fakat son birkaç gündür hiç olmadığı kadar magazinin içinde kendisi!

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce şarkıcı Sefo'yla arasında oldukça tatsız bir muhabbet geçen Arya Bektaş'a 'erkek arkadaşım' diye hitap edilmesi canını sıkmıştı.

Geçtiğimiz gün de Arjantinli bir modelle aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Arya Bektaş hem aşk iddiasını doğruladı hem de Sefo'ya fena laf çarptı!