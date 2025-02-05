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"Erkek Arkadaşım" Demişti: Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş, Sefo'ya Fena Laf Soktu!

"Erkek Arkadaşım" Demişti: Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş, Sefo'ya Fena Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2025 - 18:50

Geçtiğimiz aylarda da cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak Arya Bektaş ismini kullanmaya başlayan fenomen, Türkiye'nin en başarılı makyaj artistlerinden biri olarak öne çıkıyor biliyorsunuz. Fakat son birkaç gündür hiç olmadığı kadar magazinin içinde kendisi!

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce şarkıcı Sefo'yla arasında oldukça tatsız bir muhabbet geçen Arya Bektaş'a 'erkek arkadaşım' diye hitap edilmesi canını sıkmıştı. 

Geçtiğimiz gün de Arjantinli bir modelle aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Arya Bektaş hem aşk iddiasını doğruladı hem de Sefo'ya fena laf çarptı!

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Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak hayatımıza giren ve kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkan fenomen Arda Bektaş, sadece başarısıyla değil cinsiyet geçiş sürecinin detaylarıyla da dikkat çekmişti.

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak hayatımıza giren ve kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkan fenomen Arda Bektaş, sadece başarısıyla değil cinsiyet geçiş sürecinin detaylarıyla da dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Arda Bektaş adını Arya Bektaş olarak değiştirdi ve en son da gizemli sevgilisiyle gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Arda Bektaş adını Arya Bektaş olarak değiştirdi ve en son da gizemli sevgilisiyle gündem olmuştu.

Arjantinli model Martin Sebastián Gonzalez'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu @birkahvebingiybett tarafından aktarılmış, dün gecenin magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Arjantinli model Martin Sebastián Gonzalez'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu @birkahvebingiybett tarafından aktarılmış, dün gecenin magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir de birkaç gün öncesine dayanan tatsız bir meselede adı geçmişti kendisinin... Şarkıcı Sefo'yla geçen yaza ait bir partide görüntüleri servis edilen Arya Bektaş'ın Sefo'yla aşk yaşama ihtimali konuşulmaya başladığında oldukça tatsız açıklamalar yapılmıştı.

Bir de birkaç gün öncesine dayanan tatsız bir meselede adı geçmişti kendisinin... Şarkıcı Sefo'yla geçen yaza ait bir partide görüntüleri servis edilen Arya Bektaş'ın Sefo'yla aşk yaşama ihtimali konuşulmaya başladığında oldukça tatsız açıklamalar yapılmıştı.

Arya Bektaş'a 'erkek arkadaşım' diye hitap eden, bir de üstüne aşk dedikoduları sebebiyle erkeklik ve cinsel yönelim açıklaması yapan Sefo epey tepki çekmişti.

Kaçıran veya hatırlamak isteyen olursa o tartışmanın tüm detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Arya Bektaş hem Arjantinli modelle aşk dedikodularına cevap verdi hem de Sefo meselesini açıp peş peşe laf soktu.

Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Arya Bektaş hem Arjantinli modelle aşk dedikodularına cevap verdi hem de Sefo meselesini açıp peş peşe laf soktu.

Bir ilişkisi olduğunu kabul eden Arya Bektaş, 'baş harfi M' detayını ekleyerek dedikoduların doğrulamış oldu.

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Sefo olayına gelindiğinde ise yeniden fazlasıyla kırıldığının altını çizen Arya Bektaş, Sefo'nun Instagram'dan dm atarak özür dilediğini fakat tenhada dilenmiş özürün bir anlamı olmadığını dile getirdi.

Sefo olayına gelindiğinde ise yeniden fazlasıyla kırıldığının altını çizen Arya Bektaş, Sefo'nun Instagram'dan dm atarak özür dilediğini fakat tenhada dilenmiş özürün bir anlamı olmadığını dile getirdi.

Muhabirin, 'Tüm bunlar yaşanmasaydı o arkadaşlık ilişkiye evrilir miydi?' sorusu üzerine ise kahkaha atan Arya Bektaş, 'Hayır, benim hayattan beklentilerim daha büyük. Artık anlayana!' dedi. Muhabir, 'Kanye West diyormuş' diye espri yapınca da 'İnşallah Sefo'nun sonu benzemez, yakındır' dedi...

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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