"Erkek Arkadaşım" Demişti: Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş, Sefo'ya Fena Laf Soktu!
"Erkek Arkadaşım" Demişti: Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Bektaş, Sefo'ya Fena Laf Soktu!
Geçtiğimiz aylarda da cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak Arya Bektaş ismini kullanmaya başlayan fenomen, Türkiye'nin en başarılı makyaj artistlerinden biri olarak öne çıkıyor biliyorsunuz. Fakat son birkaç gündür hiç olmadığı kadar magazinin içinde kendisi!
Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce şarkıcı Sefo'yla arasında oldukça tatsız bir muhabbet geçen Arya Bektaş'a 'erkek arkadaşım' diye hitap edilmesi canını sıkmıştı.
Geçtiğimiz gün de Arjantinli bir modelle aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Arya Bektaş hem aşk iddiasını doğruladı hem de Sefo'ya fena laf çarptı!
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Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak hayatımıza giren ve kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkan fenomen Arda Bektaş, sadece başarısıyla değil cinsiyet geçiş sürecinin detaylarıyla da dikkat çekmişti.
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Geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Arda Bektaş adını Arya Bektaş olarak değiştirdi ve en son da gizemli sevgilisiyle gündem olmuştu.
Arjantinli model Martin Sebastián Gonzalez'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu @birkahvebingiybett tarafından aktarılmış, dün gecenin magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bir de birkaç gün öncesine dayanan tatsız bir meselede adı geçmişti kendisinin... Şarkıcı Sefo'yla geçen yaza ait bir partide görüntüleri servis edilen Arya Bektaş'ın Sefo'yla aşk yaşama ihtimali konuşulmaya başladığında oldukça tatsız açıklamalar yapılmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Arya Bektaş hem Arjantinli modelle aşk dedikodularına cevap verdi hem de Sefo meselesini açıp peş peşe laf soktu.
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Sefo olayına gelindiğinde ise yeniden fazlasıyla kırıldığının altını çizen Arya Bektaş, Sefo'nun Instagram'dan dm atarak özür dilediğini fakat tenhada dilenmiş özürün bir anlamı olmadığını dile getirdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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