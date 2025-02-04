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Tarihi Tur Atıldı: Müstakbel Gelin China Suarez Hem İstanbul'a Hem de Icardi'ye Aşkını Haykırdı!

Tarihi Tur Atıldı: Müstakbel Gelin China Suarez Hem İstanbul'a Hem de Icardi'ye Aşkını Haykırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.02.2025 - 22:51

Icardi ve Wanda Nara ipleri tamamen koparttıktan sonra hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan China Suarez, kısa süre içerisinde Icardi'nin kalbini büyük fethetti!

Geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanmanın hemen ardından evlenecekleri iddia edilen pek aşık çiftimiz İstanbul turuna çıktı. 

Ayasofya Camii ve Kapalıçarşı'yı ziyaret eden China Suarez, paylaştığı gönderide hem Istanbul'a hem de Icardi'ye aşkını haykırırken buralarda kalıcı olduğunun mesajını da çok net verdi!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, hayatımıza girdiği günden beri performansıyla olduğu kadar kıymetlisi Wanda Nara'yla gündeme geldi biliyorsunuz. Bir ayrılıp bir barışan, toksik aşkın da kitabını yazan ikili nihayet geçtiğimiz aylarda aşkın sonuna geldi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, hayatımıza girdiği günden beri performansıyla olduğu kadar kıymetlisi Wanda Nara'yla gündeme geldi biliyorsunuz. Bir ayrılıp bir barışan, toksik aşkın da kitabını yazan ikili nihayet geçtiğimiz aylarda aşkın sonuna geldi.

Üçüncü kişilerin, türlü türlü çirkin iddiaların araya girmesiyle beraber şimdilerde çekişmeli bir boşanmanın ortasında olan Icardi ve Wanda Nara, velayet ve nafaka krizi yaşıyor. Wanda hayatına olayların kopmasına sebep olan L-Gante'yle devam ederken, en sonunda aileyi kurtarmaktan vazgeçen Icardi de yepyeni bir aşka düşmüş durumda.

Üçüncü kişilerin, türlü türlü çirkin iddiaların araya girmesiyle beraber şimdilerde çekişmeli bir boşanmanın ortasında olan Icardi ve Wanda Nara, velayet ve nafaka krizi yaşıyor. Wanda hayatına olayların kopmasına sebep olan L-Gante'yle devam ederken, en sonunda aileyi kurtarmaktan vazgeçen Icardi de yepyeni bir aşka düşmüş durumda.

Birkaç haftadır Icardi'nin kimseciklerden saklamadığı, Wanda'nın ezeli düşmanı yeni sevgilisi China Suarez'i konuşuyoruz.

Birkaç haftadır Icardi'nin kimseciklerden saklamadığı, Wanda'nın ezeli düşmanı yeni sevgilisi China Suarez'i konuşuyoruz.

Belki denk gelmişsinizdir, en son dün ikilinin Wanda'yla boşanma süreci sona erer ermez evlenmeye karar verdiği iddia edilmişti.

Belki denk gelmişsinizdir, en son dün ikilinin Wanda'yla boşanma süreci sona erer ermez evlenmeye karar verdiği iddia edilmişti.

China'yı önce ailesiyle sonra takım arkadaşlarıyla tanıştıran Icardi'nin evlilik kararının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, evlilik haberlerinin tam da üstüne China Suarez'den "ben burada kalıcıyım" mesajını altını çize çize veren bir dump geldi!

Geçtiğimiz saatlerde, evlilik haberlerinin tam da üstüne China Suarez'den "ben burada kalıcıyım" mesajını altını çize çize veren bir dump geldi!
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Başa Icardi'yle yepyeni bir pozunu tutturan China Suarez, gönderisinin altına şu notu düştü:

Başa Icardi'yle yepyeni bir pozunu tutturan China Suarez, gönderisinin altına şu notu düştü:

İstanbul, nereye baksan güzellik var ❤️

Ne muhteşem bir şehir, daha göreceğim çok şey var.

Ve sen, ne diyeyim... @mauroicardi Seni sonsuza kadar seviyorum ❤️‍🔥 seninle hayat çok daha güzel.

İstanbul turundan fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

İstanbul turundan fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Wanda'nın aynı yerlerde başörtülü pozları vardı hatırlarsınız belki... Yeni gelin hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz bizce!

Wanda'nın aynı yerlerde başörtülü pozları vardı hatırlarsınız belki... Yeni gelin hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz bizce!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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