Oğlunun da İçine Pek Sinmedi: Saç Rengini Değiştiren Berfu Yenenler'in Yeni İmajı Sınıfta Kaldı!
Oğlunun da İçine Pek Sinmedi: Saç Rengini Değiştiren Berfu Yenenler'in Yeni İmajı Sınıfta Kaldı!
Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan on parmağında on marifet Berfu Yenenler'e geçtiğimiz saatlerde değişiklik perileri geldi!
Saç rengini değiştiren Berfu Yenenler, yeni imajını oğullarına ilk kez gösterdiği videoyu yükledi. Mete'den tam puan alırken Kuzey'i düşündüren Yenenler'in yeni hali sosyal medya kullanıcıları tarafından sınıfta bırakıldı!
Gelin, değişimi beraber görelim!
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2019 yılında evlenen Eser ve Berfu Yenenler, son zamanların en gözde çiftlerinden biri biliyorsunuz. Safiye ve Faik'in varisi gibi her program ve her projede etle tırnak şeklinde hareket eden ikili hep birden çok meseleyle gündeme oturuyor.
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Şimdilerde kendi talk show'una devam eden Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'le beraber sahneye koydukları Çift Terapisi oyununda oynuyor ve TV8 ekranlarındaki Ben Eşimi Bilmez Miyim programının sunucu koltuğunda oturuyor.
Birkaç saat önce de değişiklik perileri uğramış kendisine! Geçtiğimiz saatlerde imaj değiştirmeye karar veren Berfu Yenenler saçlarını boyattı!
Küllü sarı yeni saçlarını oğullarına gösteren Berfu Yenenler, iki numarasından övgü alsa da bir numarası Kuzey'in ilgisini pek çekemedi.
Farklı gözüken annesini beğenip beğenmemekte karar kılan Kuzey kalp eritirken...
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Sosyal medya kullanıcıları da tam olarak Kuzey'in yaşadığı kararsızlığı yaşadı ve Yenenler'in yeni imajını beğenmedi. Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım!
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Sonra da o anları beraber izleyip yorumlarda buluşalım! Ne diyorsunuz? Sizce yakışmış mı?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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