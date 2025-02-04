Hayaller Büyük: Oyunculuk Performansı Sık Sık Tartışma Konusu Olan Hande Erçel Hayalindeki Rolü Açıkladı!
Hayaller Büyük: Oyunculuk Performansı Sık Sık Tartışma Konusu Olan Hande Erçel Hayalindeki Rolü Açıkladı!
İlk film projesi olan Rüzgara Bırak'ın yayınlanmasına birkaç gün kala filmin ilk galası için Rusya'ya uçan Hande Erçel'in Moskova'da kariyerine dair oldukça çarpıcı bir açıklama yaptığı ortaya çıktı.
Barış Arduç'la Netflix'te yayınlanacak filmleri ilk önce Moskova'da vizyona giren Erçel, hayalindeki rolün ne olduğunu söyledi!
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Hayatımıza Güneşin Kızları dizisindeki rolüyle giren Hande Erçel, yıllar içerisinde ülkenin en gözde ve en popüler oyuncularından biri haline geldi.
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Onu bu noktaya getiren oyunculuğu mu oldu yoksa eşsiz güzelliği, sempatik halleri ve inanılmaz hayran kitlesi mi bilemiyoruz. Fakat şimdilerde tüm gözlerin onun üzerinde olduğu su götürmez bir gerçek!
Hande Erçel'i en son Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz'le beraber başrolde izlemiştik hatırlarsanız. Kısa sürede final yapan dizide Hande Erçel'in oyunculuk performansı eskiye oranla daha çok beğenilse de yine de eleştiriye maruz kalmıştı.
Haftalardır da ilk film deneyiminin heyecanını yaşıyor kendisi. Barış Arduç'la başrolde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi henüz yayınlanmadı, 14 Şubat'ta yayınlanacak olan ve merakla beklenen film Hande Erçel'in ilk film oyunculuğunu da gözler önüne serecek.
Bekleyiş oldukça heyecanlı anlayacağınız, birkaç gündür de nereye baksak orada Hande Erçel. Belki denk gelmişsinizdir, filmin ilk galası Moskova'da yapılmıştı.
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Moskova'da zarafetiyle büyüleyen Hande Erçel'in Rusya'dayken hayalindeki rolün ne olduğunu açıkladığı da ortaya çıktı.
2012'de Keira Knightley, Anna Karenina'yi canlandırmış performansıyla büyük yankı uyandırmıştı. Erçel'in de Rus edebiyatçı Tolstoy'un Anna Karenina'sının hayatını oynamak istediği, "O buhranı yaşayan bir kadını canlandırsam ne güzel olur" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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