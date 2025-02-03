Kızıyla Gittiği Konser Çıkışında Mert Demir'in Performansını Yerden Yere Vuran Kadının Açıklaması Dikkat Çekti
Kızıyla Gittiği Konser Çıkışında Mert Demir'in Performansını Yerden Yere Vuran Kadının Açıklaması Dikkat Çekti
Son zamanlarda şarkılarıyla olduğu kadar Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşkla da gündeme gelen Mert Demir, bu sefer sürpriz bir videoyla gündeme oturdu.
Kızı tarafından Mert Demir konserine götürülen bir kadının konser çıkışı performansı yerden yere vurduğu anlar sosyal medyada büyük dikkat çekti!
Gelin, hanımefendi Mert Demir'i ve performansını nasıl yorumlamış beraber görelim, sonra da yorumlarda buluşalım!
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Antidepresan'la hayatımıza hızlı bir giriş yapan Mert Demir kısa süre içerisinde en popüler şarkıcılardan biri haline geldi.
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Ateşe Düştüm, İkimize Birden, Gözlerime Bak gibi şarkılarla popülaritesini her geçen gün artıran, hem tarzı hem de karizmasıyla dikkat çeken Mert Demir uzunca bir süre manşetlerden hiç düşmedi.
Bir de üstüne Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk patlayınca iyice gözde oldu kendisi. En son Ayşe Barım'a açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadeyle gündem olan Mert Demir, " Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi kendisi. Muhtemelen o da hiç beklemiyordu fakat bir konserinin çıkışında kızı tarafından kayda alınan kadının Mert Demir'in performasını yerden yere vurduğu anlar sosyal medyada resmen viral oldu.
Hızla yayılan videoda konseri bizzat izleyen anne tıka basa dolu konserdeki insanlara hayret ederek "Bu kadar insan buraya para dökmüş. Berbat! Bir balon kızım, adam bir balon. Bildiğin düğün şarkıcısı, beyaz gömlek siyah pantalon, sıfır seyirciyle sohbet. Teşekkür bile yok ya!" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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