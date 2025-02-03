Evlenmiş mi? İbrahim Tatlıses, Yardımcısı Tuğçe ile Hakkında Çıkan İmam Nikahı İddiasına Cevap Verdi!
Evlenmiş mi? İbrahim Tatlıses, Yardımcısı Tuğçe ile Hakkında Çıkan İmam Nikahı İddiasına Cevap Verdi!
Çalkantılı aile hayatı ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddia edilmiş, dedikodular kol gezmeye başlamıştı.
Özbekistan dönüşü @muhabironline'dan Akif Yaman tarafından görüntülenen İbrahim Tatlıses, imam nikahı iddialarına cevap verdi. Yardımcısı Tuğçe Hanım da yanı başındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İmparator" lakaplı, ülkenin en iyi seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses, sık sık magazin skandalları ve aile polemikleriyle de gündeme gelen sanatçılarımızdan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce seneler sonra evladı olduğunu kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'la arasında yaşananlarla gündeme gelmişti kendisi.
Geçtiğimiz günlerde de bir evlilik haberiyle gündeme geldi kendisi. Daha önce üç evlilik yapan, toplamda da yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.
Özbekistan dönüşü @muhabironline'dan Akif Yaman tarafından görüntülenen İbrahim Tatlıses, imam nikahı iddiasına da cevap verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın