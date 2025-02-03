Bazılarına Hiç Şaşırmayacaksınız: 67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni'nin Kazananları!
Bazılarına Hiç Şaşırmayacaksınız: 67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni'nin Kazananları!
Kaynak: https://www.grammy.com/awards
Geçtiğimiz saatlerde 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu!
Los Angeles’taki törenin sunuculuğunu komedyen Trevor Noah üstlendi, öne çıkan isimler Beyonce ve Kendrick Lamar oldu.
Bazı ödüller hiç şaşırtmazken, bazıları da sürpriz oldu! Gelin, gecenin detaylarına beraber bakalım!
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67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da, 23 Nisan’da ilk kez İstanbul’da sahne alacak komedyen Trevor Noah’nın sunumuyla gerçekleşti.
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Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy ödülleri sahiplerini buldu! Bazı ödüller hiç mi hiç şaşırtmadı, bazıları ise hakikaten sürpriz oldu! Gelin, Grammy'ler bu sene kimlere gitmiş beraber görelim!
Yılın albümü ve En İyi Country Albümü: Beyoncé – Cowboy Carter
Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, En İyi Rap Şarkısı, En İyi Rap Performansı ve En İyi Video Klip: Kendrick Lamar – Not Like Us
Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro
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Yılın Şarkı Yazarı: Amy Allen
En İyi Yeni Müzisyen: Chappell Roan
En İyi Solo Pop Performansı: Sabrina Carpenter - Espresso
En İyi Duo/Grup Pop Performansı: Lady Gaga ve Bruno Mars – Die With a Smile
En İyi Rap Albümü: Doechii – Alligator Bites Never Heal
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En iyi Latin Pop Albümü: Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran
En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
En İyi Caz Vokal Albümü: Samara Joy – A Joyful Holiday
En İyi Pop Dans Kaydı ve En İyi Dans/Elektronik Albümü: Charli xcx
En İyi Rock Şarkısı, En İyi Alternatif Müzik Albümü ve En İyi Alternatif Müzik Performansı: St. Vincent
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Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile "En İyi Rock Performansı" ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile "En İyi Rock Albümü" ödülünü kazandı.
Country kategorisinde En İyi İkili/Grup Performansı: Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted
En İyi R&B Şarkısı: SZA - Saturn
En İyi R&B Albümü: Chris Brown - 11:11 (Deluxe)
Geceden boynu bükük ayrılan isimler ise şaşırttı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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