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Bazılarına Hiç Şaşırmayacaksınız: 67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni'nin Kazananları!

Bazılarına Hiç Şaşırmayacaksınız: 67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni'nin Kazananları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2025 - 10:25

Geçtiğimiz saatlerde 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu! 

Los Angeles’taki törenin sunuculuğunu komedyen Trevor Noah üstlendi, öne çıkan isimler Beyonce ve Kendrick Lamar oldu. 

Bazı ödüller hiç şaşırtmazken, bazıları da sürpriz oldu! Gelin, gecenin detaylarına beraber bakalım!

Kaynak: https://www.grammy.com/awards
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67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da, 23 Nisan’da ilk kez İstanbul’da sahne alacak komedyen Trevor Noah’nın sunumuyla gerçekleşti.

67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da, 23 Nisan’da ilk kez İstanbul’da sahne alacak komedyen Trevor Noah’nın sunumuyla gerçekleşti.

Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy ödülleri sahiplerini buldu! Bazı ödüller hiç mi hiç şaşırtmadı, bazıları ise hakikaten sürpriz oldu! Gelin, Grammy'ler bu sene kimlere gitmiş beraber görelim!

Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy ödülleri sahiplerini buldu! Bazı ödüller hiç mi hiç şaşırtmadı, bazıları ise hakikaten sürpriz oldu! Gelin, Grammy'ler bu sene kimlere gitmiş beraber görelim!

Yılın albümü ve En İyi Country Albümü: Beyoncé – Cowboy Carter

Yılın albümü ve En İyi Country Albümü: Beyoncé – Cowboy Carter

Geçen sene yılın albümü ödülünü Taylor Swift aldığında, Jay-Z sahnede 'karıma haksızlık yapılıyor' minvalinde bir konuşma yapmıştı. Bu sene yılın albümü kimselerin şaşırmadığı üzere elbette Beyonce'ye gitti. Kendisi yalnızca Country kategorisinde 'yılın albümü' ödülünü alan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçmedi, aynı zamanda bu ödülle beraber kendi rekorunu tazeleyerek kariyerinde 35 ödülle en çok Grammy kazanan sanatçı oldu.

Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, En İyi Rap Şarkısı, En İyi Rap Performansı ve En İyi Video Klip: Kendrick Lamar – Not Like Us

Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, En İyi Rap Şarkısı, En İyi Rap Performansı ve En İyi Video Klip: Kendrick Lamar – Not Like Us

Geceye Kendrick Lamar’ın Yılın Şarkısı da dâhil olmak üzere tam beş dalda ödüllendirilen Drake'e diss şarkısı “Not Like Us” damga vurdu. Bir küçük Taylor Swift vakası yaşandı yani ama şaşırtıcı bir şekilde bu sefer ödül gerçekten ses getiren o şarkıya, 'Not Like Us'a gitti.

Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro

Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro

Yılın prodüktörü ödülünü kazanan Daniel Nigro, törende diğer kategorilerde de aday gösterilen ve hatta ödül kazanan Chappell Roan ve Olivia Rodrigo'nun son albümleri üzerinde çalışmış, parlamalarına sebep olmuştu.

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Yılın Şarkı Yazarı: Amy Allen

Yılın Şarkı Yazarı: Amy Allen

Sabrina Carpenter,Tate McRae ve Olivia Rodrigo ile beraber hit şarkılara imza atan Amy Allen, 'Yılın Şarkı Yazarı' kategorisinde ödül alan ilk kadın olarak tarihe geçti.

En İyi Yeni Müzisyen: Chappell Roan

En İyi Yeni Müzisyen: Chappell Roan

En İyi Müzisyen ödülünü HOT TO GO! ve Pink Pony Club şarkılarıyla 2024 senesine damga vuran yeni fakat hızlı adımlarla basamakları çıkan sanatçı Chappell Roan kazandı.

En İyi Solo Pop Performansı: Sabrina Carpenter - Espresso

En İyi Solo Pop Performansı: Sabrina Carpenter - Espresso

Sabrina Carpenter bu sene inanılmaz bir çıkış yakalayıp gündeme bomba gibi düşen o isimdi. Gecede birden çok ödül alan Carpenter'ın viral olan şarkısı 'Espresso' En İyi Solo Pop Performansı ödülünü eve götürmesine vesile oldu.

En İyi Duo/Grup Pop Performansı: Lady Gaga ve Bruno Mars – Die With a Smile

En İyi Duo/Grup Pop Performansı: Lady Gaga ve Bruno Mars – Die With a Smile

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Bruno Mars ve Lady Gaga bu sene ilk düetini yapmış, ortalığı da ayağa kaldırmıştı. Ağustos ayında yayınlanan şarkı, Ocak ayında Billboard Hot 100'de 1 numaraya yükselmiş, aklınıza gelebilecek tüm listelerde ilk 5'i garantilemeyi başarmıştı. Bruno Mars, en iyi pop ikilisi/grubu performansı ödülünü kabul ederken Lady Gaga'ya 'Dev müzik mirasınızda küçük bir rol oynamaktan büyük onur duyuyorum' dedi.

En İyi Rap Albümü: Doechii – Alligator Bites Never Heal

En İyi Rap Albümü: Doechii – Alligator Bites Never Heal

En İyi Rap Albümü kategorisinde ödül kazanan üçüncü kadın olarak akıllara kazınan Doechii, aynı kategoride yarıştığı Common ve Pete Rock, Eminem, Future ve Metro Boomin ve J. Cole gibi isimleri 'Alligator Bites Never Heal' albümüyle geride bıraktı.

Ayrıca, 'En İyi Melodik Rap Performansı' ödülünün kazananı da Rhapsody ft Erykah Badu - 3:AM

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En iyi Latin Pop Albümü: Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

En iyi Latin Pop Albümü: Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Grammy kabul konuşması sırasında Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını çevreleyen siyasi kargaşaya vurgu yapan Shakira, Jennifer Lopez'den ödülünü aldıktan sonra çocuklarına teşekkür etti ve ödülünü ülkedeki tüm 'göçmen kardeşlerine' adadı. 'Seviliyorsunuz. Buna değersiniz ve her zaman sizinle savaşacağım' dedi.

En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Büyük gecede 'Short n' Sweet' albümünden hit parçalarını peş peşe seslendiren Sabrina Carpenter, En İyi Solo Pop Performansı ödülünün yanından En İyi Pop Vokal Albümü ödülünü de evine götürdü.

En İyi Caz Vokal Albümü: Samara Joy – A Joyful Holiday

En İyi Caz Vokal Albümü: Samara Joy – A Joyful Holiday

2023 yılında 'En İyi Yeni Müzisyen' ödülünü kazanan Samara Joy, bu sene de Grammy'lerden eli boş dönmedi. Bu sene de 'En İyi Caz Vokal Albümü' ödülünü aldı. 

Ayrıca, 'En İyi Enstrümantal Caz Albümü' ödülünü Remembrance albümüyle Chick Corea & Béla Fleck, 'En İyi Alternatif Caz Albümü' ödülünü ise No More Water: The Gospel of James Baldwin albümüyle Meshell Ndegeocello aldı.

En İyi Pop Dans Kaydı ve En İyi Dans/Elektronik Albümü: Charli xcx

En İyi Pop Dans Kaydı ve En İyi Dans/Elektronik Albümü: Charli xcx

Bu sene ilk kez iki ödül birden alan Charli xcx, 'En İyi Pop Dans Kaydı' ödülünü 'Von Dutch' şarkısıyla, 'En İyi Dans/Elektronik Albümü' ödülünü ise 'BRAT' şarkısıyla kazandı.

En İyi Rock Şarkısı, En İyi Alternatif Müzik Albümü ve En İyi Alternatif Müzik Performansı: St. Vincent

En İyi Rock Şarkısı, En İyi Alternatif Müzik Albümü ve En İyi Alternatif Müzik Performansı: St. Vincent

Asıl ismi Anne Clark olan sanatçı geceden üç ödülle ayrıldı. 'En İyi Rock Şarkısı' ödülünü Broken Man şarkısı ile, 'En İyi Alternatif Müzik Albümü' ödülünü All Born Screaming albümüyle, 'En İyi Alternatif Müzik Performansı' ödülünü ise Flea şarkısıyla kazanan St. Vincent, ödüllerini kabul ederken evlenip çocuk sahibi olduğunu da ilk kez duyurdu. Partnerine ve kızına teşekkür etti.

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Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile "En İyi Rock Performansı" ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile "En İyi Rock Albümü" ödülünü kazandı.

Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile "En İyi Rock Performansı" ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile "En İyi Rock Albümü" ödülünü kazandı.

Ayrıca, 'En İyi Metal Performansı' ödülü de Mea Culpa (Ah! Ça ira!) şarkısıyla Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne'ye gitti.

Country kategorisinde En İyi İkili/Grup Performansı: Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted

Country kategorisinde En İyi İkili/Grup Performansı: Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted

Ayrıca, 'En İyi Country Şarkısı' The Architect şarkısıyla Kacey Musgraves'e giderken, 'En İyi Country Solo Performans' ödülü It Takes A Woman şarkısıyla Chris Stapleton'a gitti.

En İyi R&B Şarkısı: SZA - Saturn

En İyi R&B Şarkısı: SZA - Saturn

Yalnızca 'En İyi R&B Şarkısı' ödülünde değil, aynı zamanda 'En iyi R&B Performansı' ödülünde de aday gösterilen SZA, Saturn şarkısıyla yalnızca bir ödül alabildi. 

'En iyi R&B Performansı' ödülü Muni Long'un Made For Me (Live On BET) şarkısına gitti.

En İyi R&B Albümü: Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

En İyi R&B Albümü: Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

En son 2011 yılında aynı ödülü kazanan Chris Brown, ağır saldırı suçundan suçlu bulunduktan sonra piyasada kabul görmemeye başlamıştı. Bu sene En İyi R&B Albümü ödülünü kazanması kimilerinin büyük tepkisine sebep oldu. 

Ayrıca, En iyi progresif R&B albümü ödülü de iki albüm arasında paylaşıldı:

Avery Sunshine - So Glad to Know You ve NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) - Why Lawd?

Geceden boynu bükük ayrılan isimler ise şaşırttı.

Geceden boynu bükük ayrılan isimler ise şaşırttı.

Bu sene 6 farklı adaylığı olan Taylor Swift tek bir ödül dahi alamadı. 

Benzer şekilde 7 farklı 2025 Grammy ödülü adaylığı olan Billie Eilish de eve elleri boş döndü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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