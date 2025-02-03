Bazılarına Hiç Şaşırmayacaksınız: 67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni'nin Kazananları!

En İyi Rap Albümü kategorisinde ödül kazanan üçüncü kadın olarak akıllara kazınan Doechii, aynı kategoride yarıştığı Common ve Pete Rock, Eminem, Future ve Metro Boomin ve J. Cole gibi isimleri 'Alligator Bites Never Heal' albümüyle geride bıraktı.

Ayrıca, 'En İyi Melodik Rap Performansı' ödülünün kazananı da Rhapsody ft Erykah Badu - 3:AM