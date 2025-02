Bazılarına Hiç Şaşırmayacaksınız: 67. Geleneksel Grammy Ödül Töreni'nin Kazananları!

En son 2011 yılında aynı ödülü kazanan Chris Brown, ağır saldırı suçundan suçlu bulunduktan sonra piyasada kabul görmemeye başlamıştı. Bu sene En İyi R&B Albümü ödülünü kazanması kimilerinin büyük tepkisine sebep oldu.

Ayrıca, En iyi progresif R&B albümü ödülü de iki albüm arasında paylaşıldı:

Avery Sunshine - So Glad to Know You ve NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) - Why Lawd?