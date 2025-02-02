Tanıyana Aşk Olsun: Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın İmaj Değişikliği Hayrete Düşürdü!
Tanıyana Aşk Olsun: Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın İmaj Değişikliği Hayrete Düşürdü!
Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı, en son Kalpazan dizisinde izlediğimiz İlker Kızmaz, geçtiğimiz saatlerde uçakta eşi tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı.
Bugüne dek ne zaman saç, sakal veya bıyık modelini değişse bambaşka bir adama dönüşen İlker Kızmaz yine ve yeniden imaj değişikliğiyle tüm gözleri üzerine toplamayı ve hayrete düşürmeyi başardı!
Gelin, bonus saçlı, sinek kaydı tıraşlı İlker Kızmaz'ı beraber görelim!
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Aşk-ı Memnu'nun Peyker'in kocası, Adnan Bey'in sağ kolu, Bihter'in eniştesi ve Firdevs Hanım'ın damadı "pasif" Nihat'ı unutmak mümkün değil!
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Aşk-ı Memnu'daki performansıyla hafızalarımıza kazınan İlker Kızmaz, 2014 yılında şimdilerde birçok ünlünün biricik dostu ve aynı zamanda da menajeri olan Aslı Kızmaz'la evlenmişti hatırlarsanız.
Aşk-ı Memnu'dan sonra birçok farklı yapımda izlediğimiz İlker Kızmaz'ı en son Kalpazan'da Sinan rolünde görmüştük.
Bugüne dek rol aldığı her dizide ve filmde başka bir adam oldu kendisi. Sakal, saç ve bıyıkla çok değiştiği barizdi de bir süredir gözden uzak olan oyuncuyu hiç böyle görmemiştik!
Geçtiğimiz saatlerde eşi Aslı Kızmaz'la tatile çıkan İlker Kızmaz, yine ve yeniden kendisine hiç benzemeyen görüntüsüyle hayrete düşürmeyi başardı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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