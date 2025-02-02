Demet Akalın'dan Bülent Ersoy'a Canım Ünlülerimiz Hindistan'da Sokak Satıcısı Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Demet Akalın'dan Bülent Ersoy'a Canım Ünlülerimiz Hindistan'da Sokak Satıcısı Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri Instagram'da ünlüleri türlü türlü senaryolarla şekilden şekle sokan @yapayzekacann adlı kullanıcı yine yaptı yapacağını!
Bu sefer de ünlülerimizi Hindistan'da sokak satıcısı olarak hayal ettirmeye karar verdi ve sonuçlar resmen muazzam çıktı! 😂
Gelin, Bülent Ersoy'dan Demet Akalın'a canım ünlülerimiz Hindistan'da neler neler yaparmış beraber görelim!
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Yapay zeka tüm alameti farikalarıyla hayatımıza girdiğinden beri sosyal medyada birçok kullanıcı oldukça yaratıcı içerikler üretmeye başladı!
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Geçtiğimiz saatlerde bir zihni sinir fikir daha geldi @yapayzekacann'ın aklına! Canımız ünlülerimizi Hindistan'da sokak satıcısı olarak hayal ettirdi yapay zekaya!
İbrahim Tatlıses
Nurgül Yeşilçay
Şahan Gökbakar
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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