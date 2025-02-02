onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın'dan Bülent Ersoy'a Canım Ünlülerimiz Hindistan'da Sokak Satıcısı Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Demet Akalın'dan Bülent Ersoy'a Canım Ünlülerimiz Hindistan'da Sokak Satıcısı Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2025 - 19:09

Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri Instagram'da ünlüleri türlü türlü senaryolarla şekilden şekle sokan @yapayzekacann adlı kullanıcı yine yaptı yapacağını!

Bu sefer de ünlülerimizi Hindistan'da sokak satıcısı olarak hayal ettirmeye karar verdi ve sonuçlar resmen muazzam çıktı! 😂 

Gelin, Bülent Ersoy'dan Demet Akalın'a canım ünlülerimiz Hindistan'da neler neler yaparmış beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka tüm alameti farikalarıyla hayatımıza girdiğinden beri sosyal medyada birçok kullanıcı oldukça yaratıcı içerikler üretmeye başladı!

Yapay zeka tüm alameti farikalarıyla hayatımıza girdiğinden beri sosyal medyada birçok kullanıcı oldukça yaratıcı içerikler üretmeye başladı!

Yapay zeka sayesinde hayal edemeyeceğimiz senaryoları gerçekleştirebildiğimiz döneme girdiğimizden beri ünlülerle ilgili yaptığı çalışmalarla öne çıkan hesaplardan biri de @yapayzekacann oldu.

Bugüne dek ünlüleri şekilden şekle sokan @yapayzekacann'ın tüm cin fikirleri büyük beğeni topladı. Hemen hemen hepsinden biz de bahsetmiştik 👇

Birkaç örneğini sizler için şöyle bırakalım👇

👇

Geçtiğimiz saatlerde bir zihni sinir fikir daha geldi @yapayzekacann'ın aklına! Canımız ünlülerimizi Hindistan'da sokak satıcısı olarak hayal ettirdi yapay zekaya!

Geçtiğimiz saatlerde bir zihni sinir fikir daha geldi @yapayzekacann'ın aklına! Canımız ünlülerimizi Hindistan'da sokak satıcısı olarak hayal ettirdi yapay zekaya!

Hazırsanız gelin, İbo'dan Demet Akalın'a ünlülerimiz nasıl da Hindistan sokaklarına cuk oturmuş beraber görelim!

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

Demet Akalın

Demet Akalın

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın