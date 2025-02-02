Kara Kedi Değil Kazıkmış: Danla Bilic, Biricik Dostu Ala Tokel'le Küstüğünü Sadece Doğrulamadı Ağır da Konuştu
Kara Kedi Değil Kazıkmış: Danla Bilic, Biricik Dostu Ala Tokel'le Küstüğünü Sadece Doğrulamadı Ağır da Konuştu
Uzun yıllardır sürekli yan yana gördüğümüz ve izlediğimiz fenomenler Danla Bilic ile Ala Tokel'in arkadaşlığı ünlüler camiasında oldukça sağlam gözüken dostluklardandı biliyorsunuz.
İkilinin birkaç gün önce birbirini takipten çıkmasıyla başlayan küslük dedikoduları gittikçe alevlenmişti. Danla Bilic, sürpriz bir şekilde konuya dair açıklamasını @birkahvebingiybett adlı içerik üreticisine yaptı.
Kara kedidense kazık yemelik bir durum olduğunun sinyalleri bariz bir şekilde verildi... Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
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Birkaç gündür magazin gündeminde senelerdir etle tırnak gibi gezip birbirinden ayrılmayan fenomenler Danla Bilic ve Ala Tokel'in arasındaki kara bulutlar konuşuluyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, her şey en yakın arkadaşların geçtiğimiz gece bir anda birbirlerini takipten çıkmasıyla başladı.
Daha birkaç gün önce beraber olan Ala Tokel ve Danla Bilic'ten konuya dair herhangi bir açıklama gelmemişti fakat bunca magazine hala birbirlerini takibe almamaları yaşanan unfollow durumunun "yanlışlıkla yapılan bir hamle" olmadığını tescilledi...
Geçtiğimiz saatlerde de Danla Bilic'in ta kendisi konuştu "küslük iddiasıyla" ilgili.
Oldukça yumuşak bir açıklama bekliyorduk fakat öyle olmadı. "Biz kaç yıllık arkadaşız, arada öyle şeyler olur" deyip de barışacaklarına dair yeşil ışık yakmadı Danla Bilic.
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Instagram'da @birkahvebingiybett ismini kullanan içerik üreticisine yaşananlara dair bir açıklama yapan Danla, "Sadece şunu bil her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok" dedi.
Danla Bilic'in mesajı izni dahilinde paylaşıldı 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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