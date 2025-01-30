Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın Kızları Arzu Alara'yla Beraber Yaşadığı Lüks Yalının Detaylarını İnceliyoruz
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın Kızları Arzu Alara'yla Beraber Yaşadığı Lüks Yalının Detaylarını İnceliyoruz
Cemiyetin gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, haftalardır babalık davasıyla gündeme geliyor. Konu hakkında 'iyiyiz keyfimiz de yerinde' mesajları veren çift meselenin daha fazla konuşulmamasından yana olduğunu her defasında belli ediyor.
Fakat Sabancı olduğunuz zaman gündemden uzak durmanız çok mümkün olmuyor tabii! Bugün de gündemimizde Vaniköy'deki lüks yalının detayları var!
Hazırsanız gelin sizi küçük bir yalı turuna çıkaralım!
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Cemiyetin en gözde, Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı'ların büyük oğlu Hacı Sabancı ve 2021'de dünyaevine girdiği Nazlı Sabancı haftalardır babalık davası kriziyle gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz günlerde Nazlı Sabancı'yla Arzu Alara adında bir kızı olan Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha olduğu ortaya çıkmıştı.
Aylar önce 2021'de doğan minik oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden F.D., tüm itiraz ve yalanlamalara rağmen babalık davasından vazgeçmemişti. Haklı da çıktı. Uzay bebeğin babasının Hacı Sabancı olduğu resmen kanıtlandı.
Hem Nazlı Sabancı hem de Hacı Sabancı evden pozlarını paylaşarak keyiflerinin gayet yerinde olduğu mesajını verdi ve konunun kapatılmasından yana oldukları barizdi.
Geçtiğimiz saatlerde ise Nazlı ve Hacı Sabancı'nın minik kızlarını büyüttüğü lüks yalının detayları ortaya çıktı! Hazırsanız sizi küçük bir yalı turuna çıkarıyoruz; Vaniköy'deki evin dış cephesi ve bahçesinin bir bölümü şu şekilde👇
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Nötr renklerdeki salonlarında ışıklandırma detayları dikkat çekiyor 👇
Yine aynı salonda iki kişilik bir bar kısmı ve dünyaca ünlü markanın tekli koltukları da var. Koltuklar Pierre Paulin'in tasarımı ve tanesi 10 bin dolar.
Yemek odası da kısmen ikinci bir salon gibi. Oldukça geniş yemek odasında bir oturma takımı da var. Bordo ve altının uyumu şahane orası kesin, herkesin içinde saatlerce oturabileceği bir salon mu orası tartışılır.
Bordodan devam ediyoruz ama bu sefer banyoda! Gözleriniz biraz kamaşmış olabilir, bordo mermerler hem duvarlarda hem de lavaboda mevcut olduğu için biraz göz yoruyor...
Aşağıda gördüğünüz ise Nazlı Sabancı'nın giyinme odası... Evin bu kısmının tasarımı, Ebru Yücebaşoğlu ve Mehmet Yücebaşoğlu'na ait.
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Elbette ev bu kadarla sınırlı değil elimizdeki fotoğraflar bu kadar yalnızca fakat bu da minik Arzu Alara'nın yatak odası!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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