Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın Kızları Arzu Alara'yla Beraber Yaşadığı Lüks Yalının Detaylarını İnceliyoruz

Cemiyetin gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, haftalardır babalık davasıyla gündeme geliyor. Konu hakkında 'iyiyiz keyfimiz de yerinde' mesajları veren çift meselenin daha fazla konuşulmamasından yana olduğunu her defasında belli ediyor.

Fakat Sabancı olduğunuz zaman gündemden uzak durmanız çok mümkün olmuyor tabii! Bugün de gündemimizde Vaniköy'deki lüks yalının detayları var!

Hazırsanız gelin sizi küçük bir yalı turuna çıkaralım!