Albümleri Karıştırıp Hepimizi 1984'e Işınlayan Sadetttin Saran'ın Gençlik Fotoğrafını Görmeniz Lazım!
Albümleri Karıştırıp Hepimizi 1984'e Işınlayan Sadetttin Saran'ın Gençlik Fotoğrafını Görmeniz Lazım!
Geçtiğimiz günlerde kızı Lal Saran'ın nişan töreninde duygusal anlar yaşayıp kalbimizi eriten Sadettin Saran, gece gece eski albümleri karıştırmaya karar verdi.
Yakışıklılığı ve karizmasıyla daima magazinin de dikkatini çeken iş insanının 20 yaşındaki halleri büyük beğeni topladı.
Bir kullanıcının yorumuna ise direkt Sadettin Saran'ın kendisinden cevap geldi...😂 Buyurun, neler olmuş beraber görelim!
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Saran Holding'in ve S Sport'un sahibi ünlü iş insanı Sadettin Saran, yakışıklılığı ve karizmasıyla magazinin de daima ilgisini çeken isimlerin arasında yer alıyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün kızı Lal Saran'ın nişan törenindeki duygusal halleriyle dikkat çekmiş, içimizin yağlarını eritmişti kendisi.
Fakat bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu! Gece gece albümleri karıştırmaya karar veren Sadettin Saran 1984 yılında katıldığı Kentucky Eyalet Şampiyonasından pozunu Instagram hesabından paylaştı.
20 yaşında gencecik bir delikanlıyken de çok yakışıklı olan Sadettin Saran'ın fotoğrafının altını iltifatlarla doldu.
Fakat bir kullanıcı vardı ki nedense beğenemedi o pozu... 🙈 "Abi kaldır bu resmi bence" yorumu yapınca da cevabını Sadettin Saran'ın ta kendisinden aldı! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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