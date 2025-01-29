Ece Üner'den "Barış Pehlivan'ın Yaptığı Yanlıştı" Diyerek Tepki Çeken Fatih Portakal'a Sert Sözler!

'Kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Böyle dönemler aslında bir şahsiyet röntgeni görevi görüyor. O röntgende kim şahsiyetli, kim omurgalı, kim omurgasız, kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Bugün, mahalle baskısı var mı yok mu ben bilemem ama korkunç bir iktidar baskısı var. Onun için bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Ne zamandan beri gazeteciler alınırken bir başka gazeteci 'yanlış yaptın' diyerek gözaltını meşrulaştırıyor? Ve meşrulaştırdığı gün böylesine baskı, böylesine zulüm dolu bir günse ona ne kadar gazeteci denebilir? Bütün bunların yanıtını size bırakıyorum ama bu kadarını söyleyeyim; böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler. O röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli, kim şahsiyetsiz!' dedi.