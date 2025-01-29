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Ece Üner'den "Barış Pehlivan'ın Yaptığı Yanlıştı" Diyerek Tepki Çeken Fatih Portakal'a Sert Sözler!

Ece Üner'den "Barış Pehlivan'ın Yaptığı Yanlıştı" Diyerek Tepki Çeken Fatih Portakal'a Sert Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2025 - 22:13

Dün akşam saatlerinde Halk TV’de çalışan 3 gazetecinin gözaltına alınması sonrasında Fatih Portakal Sözcü TV ekranlarında yayınlanan ses kaydının hukuksuz olarak alındığını söylemiş, Barış Pehlivan için başlatılan soruşturmayı haklı bulmuş ve tepki çekmişti.

Gazetecilik etiği yorumlarına devam eden Portakal, geçtiğimiz saatlerde de sözlerinin arkasında olduğunu, gözaltına alınma şeklinin doğru olmadığını belirtti. 

Ece Üner, Halk TV bilirkişi soruşturması detaylarını anbean canlı yayında aktarırken Fatih Portakal'a da oldukça sert sözler söyledi.

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Halk TV’de çalışan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon konuşmasının kaydını yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Halk TV’de çalışan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon konuşmasının kaydını yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise liste büyümüş, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da polis ekipleri tarafından ifadeye götürülmüştü.

Geçtiğimiz saatlerde ise liste büyümüş, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da polis ekipleri tarafından ifadeye götürülmüştü.

Serhan Asker ve Seda Selek, çıkardılığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve hafta bir karakolda imza şartıyla serbest kalırken, Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ise tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.

Serhan Asker ve Seda Selek, çıkardılığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve hafta bir karakolda imza şartıyla serbest kalırken, Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ise tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.

Olay ilk patlak verdiğinde, henüz Halk TV’de çalışan 3 gazeteci gözaltına alınmışken Fatih Portakal Sözcü TV’de, yayınlanan ses kaydının hukuksuz olarak alındığını söylemiş ve büyük tepki çekmişti.

Olay ilk patlak verdiğinde, henüz Halk TV’de çalışan 3 gazeteci gözaltına alınmışken Fatih Portakal Sözcü TV’de, yayınlanan ses kaydının hukuksuz olarak alındığını söylemiş ve büyük tepki çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde de açtığı YouTube yayınında sözlerinin arkasında olduğunu, gazetecilerin gözaltına alınmasının yanlış olduğunu ancak ses kaydının yayınlanmasının da gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını yinelemişti. O açıklamanın detayları da bu içeriğimizde mevcut:

Birkaç saat önce Halk TV bilirkişi soruşturmasında yaşanan tüm detayları anbean canlı yayında aktaran gazeteci Ece Üner, Fatih Portakal'a büyük taşlar attığı açıklamalarda bulundu.

Birkaç saat önce Halk TV bilirkişi soruşturmasında yaşanan tüm detayları anbean canlı yayında aktaran gazeteci Ece Üner, Fatih Portakal'a büyük taşlar attığı açıklamalarda bulundu.

'Kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Böyle dönemler aslında bir şahsiyet röntgeni görevi görüyor. O röntgende kim şahsiyetli, kim omurgalı, kim omurgasız, kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Bugün, mahalle baskısı var mı yok mu ben bilemem ama korkunç bir iktidar baskısı var. Onun için bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Ne zamandan beri gazeteciler alınırken bir başka gazeteci 'yanlış yaptın' diyerek gözaltını meşrulaştırıyor? Ve meşrulaştırdığı gün böylesine baskı, böylesine zulüm dolu bir günse ona ne kadar gazeteci denebilir? Bütün bunların yanıtını size bırakıyorum ama bu kadarını söyleyeyim; böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler. O röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli, kim şahsiyetsiz!' dedi. 

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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