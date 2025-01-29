Kübra Par Gündem Olan Hareketi Sonrasında İlk Yayınında: “Basiretim Bağlandı”
Kübra Par Gündem Olan Hareketi Sonrasında İlk Yayınında: “Basiretim Bağlandı”
Gazeteci Kübra Par, dün Tv100 ekranlarında sunduğu programı kapatırken el hareketi yapmış ve hakkında RTÜK tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kübra Par çok konuşulan hareketi sonrasında ilk yayınına çıktı. Hiç yakışmayan bir davranışta bulunduğunu söyleyen Kübra Par, “Basiretim bağlandı, özür dilerim” ifadelerini kullandı.
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Kübra Par’ın dün akşam kameraların kapandığını düşünerek yaptığı hareket çok konuşulmuştu.
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Gündem olan video sonrasında RTÜK tarafından da soruşturma başlatılmıştı.
Kübra Par bugün ise programın açılışında yaşananlar nedeniyle özür diledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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