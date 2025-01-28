Yayını Böyle Bitirdi: Kübra Par’dan Çok Konuşulacak Hareket

'Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım.

Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış.

Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur.

Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim.'