Yayını Böyle Bitirdi: Kübra Par’dan Çok Konuşulacak Hareket
Yayını Böyle Bitirdi: Kübra Par’dan Çok Konuşulacak Hareket
Gazeteci Kübra Par’ın, Tv100 ekranlarında sunduğu Ana Haber Bülteni programını kapatırken yaptığı bir hareket sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Par, akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in gözaltına alınmasına tepki göstererek kapattığı yayında, kameraların yayından çıktığını zannederek el hareketinde bulundu.
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Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek akşam saatlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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Gazeteci Kübra Par, Tv100 ekranlarında sunduğu haber programını gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek kapattı.
Kübra Par’ın kameraların yayından çıktığını düşünerek yaptığı hareket ise gündem oldu.
Kübra Par'ın o halleri 👇
Kübra Par'dan gündem olan hareket nedeniyle açıklama geldi 👇
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Kübra Par'ın hareketi sosyal medyada da konuşuldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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