Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yayını Böyle Bitirdi: Kübra Par’dan Çok Konuşulacak Hareket

Yayını Böyle Bitirdi: Kübra Par’dan Çok Konuşulacak Hareket

kübra par
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2025 - 22:08

Gazeteci Kübra Par’ın, Tv100 ekranlarında sunduğu Ana Haber Bülteni programını kapatırken yaptığı bir hareket sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Par, akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in gözaltına alınmasına tepki göstererek kapattığı yayında, kameraların yayından çıktığını zannederek el hareketinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek akşam saatlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek akşam saatlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Kübra Par, Tv100 ekranlarında sunduğu haber programını gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek kapattı.

Gazeteci Kübra Par, Tv100 ekranlarında sunduğu haber programını gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek kapattı.

Kübra Par’ın kameraların yayından çıktığını düşünerek yaptığı hareket ise gündem oldu.

Kübra Par’ın kameraların yayından çıktığını düşünerek yaptığı hareket ise gündem oldu.

Kübra Par'ın o halleri 👇

Kübra Par'dan gündem olan hareket nedeniyle açıklama geldi 👇

Kübra Par'dan gündem olan hareket nedeniyle açıklama geldi 👇
twitter.com

'Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım.

Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış.

Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur.

Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kübra Par'ın hareketi sosyal medyada da konuşuldu 👇

Kübra Par'ın hareketi sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
29
5
5
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın