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Adliye Koridorları Çok Hareketli: Sadece 2 Haftada Birçok Dikkat Çeken Soruşturma Başlatıldı

Adliye Koridorları Çok Hareketli: Sadece 2 Haftada Birçok Dikkat Çeken Soruşturma Başlatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2025 - 21:13

Yeni yılın ilk ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik açılan soruşturmalar dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gibi siyasilerle birlikte İstanbul Barosu, gazeteciler, avukatlar ve oyuncular hakkında da soruşturma başlatıldı.

İşte kısa zamanda Türkiye’nin gündemini meşgul eden soruşturmalardan bazıları 👇

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve savcılığın görevlendirdiği bilirkişi hakkındaki açıklamaları sonrasında 2 kez soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve savcılığın görevlendirdiği bilirkişi hakkındaki açıklamaları sonrasında 2 kez soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, 30 Ocak Cuma günü savcılıkta ifade verecek.

İmamoğlu, 30 Ocak Cuma günü savcılıkta ifade verecek.

Aynı şekilde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında da Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Aynı şekilde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında da Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise “halkı kin ve düşmanlığı tahrik etme” suçlamasıyla soruşturma açıldı ve Ümit Özdağ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise “halkı kin ve düşmanlığı tahrik etme” suçlamasıyla soruşturma açıldı ve Ümit Özdağ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Öte yandan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF), Sosyalist Kadınlar Meclisi (SKM) üyelerinin de aralarında bulunduğu en az 20 kişi de savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF), Sosyalist Kadınlar Meclisi (SKM) üyelerinin de aralarında bulunduğu en az 20 kişi de savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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Savcılık, Halk TV’de çalışan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek ile ilgili de soruşturma başlattı ve 3 isim bu akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Savcılık, Halk TV’de çalışan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek ile ilgili de soruşturma başlattı ve 3 isim bu akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci Şirin Payzın hakkında da “terör propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Şirin Payzın hakkında da “terör propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu hakkında da terör soruşturması başlatmış ve baronun başkanı ve tüm yönetim kurulunun görevden alınması talebinde bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu hakkında da terör soruşturması başlatmış ve baronun başkanı ve tüm yönetim kurulunun görevden alınması talebinde bulunmuştu.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, Terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, Terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Yakın zaman yürütülen en dikkat çekici soruşturmalardan biri de dizi ve sinema sektörüne oldu. Sektörde birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yakın zaman yürütülen en dikkat çekici soruşturmalardan biri de dizi ve sinema sektörüne oldu. Sektörde birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da “yalancı tanıklık” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da “yalancı tanıklık” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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