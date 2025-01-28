Ses Kaydı Yayınlamıştı: Gazeteci Barış Pehlivan Gözaltına Alındı
Ses Kaydı Yayınlamıştı: Gazeteci Barış Pehlivan Gözaltına Alındı
Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında bilirkişi soruşturması başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Barış Pehlivan gözaltına alındı.
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Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı.
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Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Kayda Geçsin programına katılmak içingeldiği Halk TV binasının önünde gözaltına alındı.
Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamalar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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