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Ses Kaydı Yayınlamıştı: Gazeteci Barış Pehlivan Gözaltına Alındı

Ses Kaydı Yayınlamıştı: Gazeteci Barış Pehlivan Gözaltına Alındı

Barış Pehlivan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2025 - 18:13 Son Güncelleme: 28.01.2025 - 18:38

Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında bilirkişi soruşturması başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Barış Pehlivan gözaltına alındı.

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Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı.

Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı.

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Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Kayda Geçsin programına katılmak içingeldiği Halk TV binasının önünde gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Kayda Geçsin programına katılmak içingeldiği Halk TV binasının önünde gözaltına alındı.

Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamalar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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