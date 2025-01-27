Bilirkişi Açıklamaları Nedeniyle Soruşturma Başlatılan İmamoğlu'na Yavaş'tan Destek Mesajı
Bilirkişi Açıklamaları Nedeniyle Soruşturma Başlatılan İmamoğlu'na Yavaş'tan Destek Mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsın ismini verdi. İmamoğlu'nun toplantısı biter bitmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı hakkında soruşturma başlattı.
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Heybedeki turp başlığı altında yaptığı toplantıda bilirkişinin ismini açıklayan İmamoğlu'na gelen jet hızında soruşturma partidaşları tarafından tepkileri de beraberinde getirdi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kişisel hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
Yavaş'ın mesajı şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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