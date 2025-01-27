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Bilirkişi Açıklamaları Nedeniyle Soruşturma Başlatılan İmamoğlu'na Yavaş'tan Destek Mesajı

Bilirkişi Açıklamaları Nedeniyle Soruşturma Başlatılan İmamoğlu'na Yavaş'tan Destek Mesajı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2025 - 12:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsın ismini verdi. İmamoğlu'nun toplantısı biter bitmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı hakkında soruşturma başlattı.

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Heybedeki turp başlığı altında yaptığı toplantıda bilirkişinin ismini açıklayan İmamoğlu'na gelen jet hızında soruşturma partidaşları tarafından tepkileri de beraberinde getirdi.

Heybedeki turp başlığı altında yaptığı toplantıda bilirkişinin ismini açıklayan İmamoğlu'na gelen jet hızında soruşturma partidaşları tarafından tepkileri de beraberinde getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kişisel hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kişisel hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Yavaş'ın mesajı şu şekilde;

Yavaş'ın mesajı şu şekilde;

Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir.

Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır.

Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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