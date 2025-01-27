İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlediği basın toplantısında 'bilirkişiyi hedef gösterdiği' gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında re’sen soruşturma başlattı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, bugün düzenlediği basın toplantısında Başsavcılıkça yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddia edildi.
İmamoğlu'nun ayrıca, bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülerek 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için de gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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