Barış Pehlivan Kimdir? Gazeteci Barış Pehlivan'ın Hayatı ve Biyografisi
Barış Pehlivan Kimdir? Gazeteci Barış Pehlivan'ın Hayatı ve Biyografisi
Gazeteci Barış Pehlivan, bugüne kadar pek çok farklı mecrada yazılar kaleme aldı. Aynı zamanda televizyon ekranlarında programcılığa da devam eden Pehlivan, son olarak Halk TV'de programcılık yapmaya başladı. Barış Pehlivan ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazarlık yapıyor. Barış Pehlivan'a açılan soruşturmanın ardından hakkında yapılan araştırmalar ise arttı.
Peki Barış Pehlivan kimdir, nereli?
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Barış Pehlivan Kimdir?
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Barış Pehlivan Yazıları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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