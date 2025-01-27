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Barış Pehlivan Kimdir? Gazeteci Barış Pehlivan'ın Hayatı ve Biyografisi

Barış Pehlivan Kimdir? Gazeteci Barış Pehlivan'ın Hayatı ve Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 22:53

Gazeteci Barış Pehlivan, bugüne kadar pek çok farklı mecrada yazılar kaleme aldı. Aynı zamanda televizyon ekranlarında programcılığa da devam eden Pehlivan, son olarak Halk TV'de programcılık yapmaya başladı. Barış Pehlivan ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazarlık yapıyor. Barış Pehlivan'a açılan soruşturmanın ardından hakkında yapılan araştırmalar ise arttı.

Peki Barış Pehlivan kimdir, nereli?

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Barış Pehlivan Kimdir?

Barış Pehlivan Kimdir?

Barış Pehlivan Türk gazeteci ve yazardır. 10 Temmuz 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. 

Gazetecilik hayatına 2004 yılında Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisinde başladı. Daha sonra CNN Türk ekranlarında 'Paranın Seyir Defteri', 'Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu', 'Nohut Oda Bakla Sofa' adlı yapımlarda asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerini yerine getirdi. Çalışma hayatı boyunca birçok kez dosya haberlere imza attı. 

Barış Pehlivan, haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılandı.

Barış Pehlivan Yazıları

Barış Pehlivan Yazıları

Barış Pehlivan 2005–2010 yılları arasında CNN Türk için 'Oradaydım 'belgeselini hazırladı. Söz konusu belgeselde son yıllardaki olaylara yer verildi. Pehlivan'a bu belgeselinin ardından 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan dava açıldı.

Barış Pehlivan, Türkiye siyasetine dair araştırma haberleriyle ün saldı. Kaleme aldığı kitaplar, yazdığı yazılar ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hakkında birçok kez dava açılan isim, 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girdi.

Barış Pehlivan Soruşturma

Barış Pehlivan Soruşturma

Barış Pehlivan'a 27 Ocak tarihinde soruşturma açıldığı öğrenildi.  Gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı savcılığın bilirkişisiyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hem Pehlivan hem Halk TV hakkında soruşturma başlattı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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