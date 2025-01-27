Barış Pehlivan Kimdir? Gazeteci Barış Pehlivan'ın Hayatı ve Biyografisi

Gazeteci Barış Pehlivan, bugüne kadar pek çok farklı mecrada yazılar kaleme aldı. Aynı zamanda televizyon ekranlarında programcılığa da devam eden Pehlivan, son olarak Halk TV'de programcılık yapmaya başladı. Barış Pehlivan ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazarlık yapıyor. Barış Pehlivan'a açılan soruşturmanın ardından hakkında yapılan araştırmalar ise arttı.

Peki Barış Pehlivan kimdir, nereli?