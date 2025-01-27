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Ses Kaydı Paylaşmıştı: Barış Pehlivan ile Halk TV’ye Soruşturma

Ses Kaydı Paylaşmıştı: Barış Pehlivan ile Halk TV’ye Soruşturma

Barış Pehlivan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2025 - 22:35

Gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı savcılığın bilirkişisiyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ses kaydının yayınlandığı Halk Tv ve konuşmayı yapan gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı.

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İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, bugün düzenlendiği basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nınaçtığı soruşturmalarda görev alan bir bilirkişi hakkında iddialarda bulunmuştu.

İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, bugün düzenlendiği basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nınaçtığı soruşturmalarda görev alan bir bilirkişi hakkında iddialarda bulunmuştu.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Halk Tv ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında da soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Halk Tv ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında da soruşturma başlattı.

Kaynak: Pointer

Barış Pehlivan, adı geçen bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını Halk TV ekranlarında yayınlamıştı.

Barış Pehlivan, adı geçen bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını Halk TV ekranlarında yayınlamıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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