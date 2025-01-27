Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na İstifa Çağrısı: “Görevlerini Bırak Öyle Yarış”
Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na İstifa Çağrısı: “Görevlerini Bırak Öyle Yarış”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na istifa çağrısı yaptı. İmamoğlu’nun bugün yaptığı açıklamalara tepki gösteren Bahçeli, İmamoğlu’na istifa ederek görevlerini bırakması ve Cumhurbaşkanlığı yarışına öyle girmesi önerisinde bulundu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlendiği basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalardaki bir bilirkişi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
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Savcılık, İmamoğlu’nun konuşmasını bitmesini beklemeden hakkında 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.
Bahçeli, İmamoğlu’nun darboğazda olduğunu söyleyerek bağımsız ve tarafsız yargıyı etkilemeye çalıştığını iddia etti.
MHP lideri ayrıca İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevlerinden istifa etmesi gerektiğini, CHP içerisinde rakipleri gibi belediye desteğini de bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Sanırım kendinden bahsediyor
Kendisi ölmüş de mumyaya dönmüş hala konuşuyor...