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"Barış Pehlivan'ın Yaptığı Yanlıştı" Diyerek Gazetecilik Etiği Yorumu Yapan Fatih Portakal Tepki Çekti

"Barış Pehlivan'ın Yaptığı Yanlıştı" Diyerek Gazetecilik Etiği Yorumu Yapan Fatih Portakal Tepki Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2025 - 21:00

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydını yayınlaması sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Bu akşam saatlerinde önce Barış Pehlivan, ardından Halk TV’nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programın sunucusu Seda Selek gözaltına alındı. Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal, Barış Pehlivan için 'yaptığı yanlıştı' yorumunda bulundu. Portakal'ın yaptığı yorum sosyal medyadan tepki çekti.

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Gazeteci Barış Pehlivan, sunucus Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Pehlivan, sunucus Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Barış Pehlivan'ın gözaltına alınma sebebi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye yönelik yaptığı telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması ve bu görüşmede bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözlerin sarf edilmesi olarak belirtildi.

Barış Pehlivan'ın gözaltına alınma sebebi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye yönelik yaptığı telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması ve bu görüşmede bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözlerin sarf edilmesi olarak belirtildi.

Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal, konuyla ilgili olarak "Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı. Gazetecilik etiği açısından da yapmaması gerekirdi." açıklamasında bulundu.

Portakal'ın yorumuna başta Halk TV sunucusu Şule Aydın olmak üzere pek çok isim tepki gösterdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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