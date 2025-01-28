TBMM’de Kabul Edildi: Kartalkaya’daki Yangın Faciası İçin Komisyon Kurulacak
TBMM’de Kabul Edildi: Kartalkaya’daki Yangın Faciası İçin Komisyon Kurulacak
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Bolu’daki Kartaltepe Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin ortak önergesiyle Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan partiler tarafından Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangın faciasının araştırılması için ortak önerge TBMM Genel Kuruşu'nda kabul edildi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Kendilerini aklamak için tabi ki komisyona ihtiyaç var. Otel sahiplerine kişi başı 3 günden . 78*3=234 gün uygundur.
akp ve MHP oylarıyla red edilmedimi yani
Sosyal medya baskını dindirmek için yalandan kurduğunuz komisyon ile gönüllere su serptiniz👏